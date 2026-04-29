Tempestade coloca 28 municípios de MS sob alerta nesta quarta (29)

Aviso aponta risco de granizo, ventos de até 100 km/h e acumulado elevado de chuva até o fim do dia

Cerca de 28 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestade nesta quarta-feira (29), com risco de chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. O aviso teve início às 9h10 e segue válido até as 23h59 de hoje.

De acordo com o alerta, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia, acompanhado de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

Estão na lista os municípios de Amambai, Anaurilândia, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Diante do cenário, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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