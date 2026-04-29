Mesmo preso em Campo Grande há quase 30 anos, Marcinho VP segue como líder do Comando Vermelho, diz polícia

Preso há quase 30 anos no Presídio Federal de Campo Grande, Marcinho VP continua com o seu papel de liderança no CV (Comando Vermelho). A informação é da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que deflagrou nesta quarta-feira (29) a Operação Contenção, com o objetivo de combater a facção criminosa.

Segundo as investigações e as informações divulgadas, os recursos obtidos pelo tráfico de drogas seriam administrados pela família de Marcinho VP, que também atuaria na lavagem e ocultação do dinheiro por meio de imóveis e estabelecimentos comerciais. O preso seria responsável por arrecadar os valores oriundos do tráfico, enquanto familiares fariam a gestão e movimentação financeira do grupo criminoso.

A operação teve como foco o combate à expansão territorial do Comando Vermelho. Ao todo, a polícia cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, incluindo um novo mandado contra Marcinho VP, que permanece custodiado no presídio federal de Campo Grande.

Marcinho VP é pai do rapper Oruam, nome artístico de Mauro Nepomuceno, além de Lucas Santos Nepomuceno, e marido de Márcia Gama. Os três são considerados foragidos pela polícia.

Durante a ação, um homem apontado como operador financeiro da facção foi preso no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. Com ele, os policiais apreenderam uma motocicleta e um carro.

Segundo o G1, a investigação também identificou diálogos entre Carlos Costa Neves, o Gardenal, um dos chefões do CV, e um miliciano. “As conversas reforçam a influência de Marcinho VP como liderança central da facção, mesmo após anos de encarceramento”, afirmou a DRE.

Conforme divulgado, a operação é resultado de cerca de um ano de investigações, que incluíram análise de aparelhos eletrônicos e cruzamento de informações financeiras.

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