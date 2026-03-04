3ª fase da Operação Compliance Zero: PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: reprodução internet
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: reprodução internet

A 3ª fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada no início da manhã desta quarta-feira (4), pela PF (Polícia Federal). Entre os presos está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Nesta fase, os policiais investigam “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.

A PF cumpre, desde cedo, quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), nos endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais. “As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil”.

O STF determinou também afastamento de cargos públicos de alguns investigados, além de sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões.

A medida tem por objetivo interromper “a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”, informou a PF.

Com Agência Brasil

 

Confira  as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *