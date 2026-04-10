Sol predomina em MS, mas há chance de chuvas isoladas e rajadas de vento nesta sexta-feira (10)

O tempo deve permanecer estável em grande parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. A condição climática é influenciada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece períodos de tempo firme.

Apesar disso, não estão descartadas pancadas de chuva e tempestades isoladas em algumas regiões do Estado. Esses episódios podem ocorrer devido à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera, que contribuem para a formação de instabilidades.

Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo registrar rajadas pontuais acima desse valor.

Em relação às temperaturas, nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas são de 18°C, enquanto as máximas ficam entre 27°C e 29°C. Já no Pantanal e sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas entre 21°C e 23°C e máximas de 27°C a 33°C.

Nas regiões do bolsão, norte e leste, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, com máximas que podem chegar aos 33°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas de 20°C e máxima de 29°C.

Com Informações do Cemtec