Expogrande 2026 “vai tratar da importância da tecnologia”, garante presidente da Acrissul

Além da abertura oficial com participação do senador Flávio Bolsonaro, leilões, negócios e show do Zezé marcam o 1º dia da exposição

A sede da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) abriu oficialmente as porteiras para a abertura da 86ª Expogrande, na noite desta quinta-feira (9). A tradicional feira ocorre até 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com leilões, negócios, tecnologia, genética, capacitação, entretenimento e integração entre campo e cidade.

O Jornal O Estado, foi até o Parque conferir a primeiro noite de programação que contou com a participação de autoridades, produtores rurais, empresários do setor, lideranças políticas, parceiros e imprensa, marcando o início de uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil.

“O tema deste ano: O futuro do agro está aqui – vai tratar da importância da tecnologia que agrega valores à pecuária, produção de grãos, florestas cana-de-açúcar e várias outras culturas”, destacou o presidente da Acrissul Guilherme Bumlai, na cerimônia de abertura.

Na abertura ocorreu também a tradicional Leilão Matrizes de Vanguarda, fêmeas Nelore P.O. Fazenda Toka do Jacaré e Fazenda Três Nascentesl, no Tatersal de Elite II, uma das atrações de destaque para os produtores e investidores do setor.

Para 2026, a expectativa da Acrissul é superar os resultados do ano passado, com crescimento no número de leilões, ampliação da presença de expositores, atrações técnicas, ações educativas e grandes shows.

A edição de 2025 consolidou a retomada da força da Expogrande, com R$ 640,7 milhões em volume de negócios, crescimento de quase 12% em relação ao ano anterior, além de 125 mil visitantes ao longo dos 11 dias de feira. O resultado reforçou a relevância da Expogrande como vitrine do agronegócio e plataforma estratégica para geração de negócios.

Encerrando a noite de abertura, o cantor Zezé de Camargo subiu ao palco da Expogrande em show com entrada gratuita para a pista, abrindo oficialmente a agenda de shows da feira de 2026.

Na programação desta sexta-feira (10), o painel “Reforma Tributária no Agro”, organizada pelo Senar/MS e as instituições parceiras abre a lista de palestras. As vagas para participação presencial já estão esgotadas, reforçando o interesse do setor produtivo pelo tema. Ainda assim, o evento presencial está mantido e ocorre normalmente das 8h às 16h, no Tatersal II da Acrissul, em Campo Grande.

Promovido pelo Senar/MS, o encontro tem como objetivo esclarecer dúvidas e apresentar aos produtores rurais e profissionais do setor as principais mudanças previstas no sistema tributário brasileiro e seus impactos diretos na atividade agropecuária.

Por Ana Krasnievicz e Suzi Jarde

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram