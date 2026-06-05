Sol, calor e baixa umidade marcam a sexta-feira (5) em Mato Grosso do Sul

Sem previsão de chuva, Estado terá temperaturas elevadas e índices de umidade abaixo de 30% em algumas regiões

Mato Grosso do Sul terá mais um dia de tempo firme nesta sexta-feira (5), com predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas em grande parte do Estado.

A previsão indica que o calor deve ganhar força durante a tarde, especialmente nas regiões norte, leste e pantaneira. Já no sul do Estado, a atuação de ventos vindos do sul e sudeste poderá proporcionar uma sensação térmica mais agradável durante parte do dia.

Sem previsão de chuva significativa, a principal preocupação segue sendo a baixa umidade relativa do ar. Em municípios das regiões norte e leste de Mato Grosso do Sul, os índices podem ficar abaixo dos 30%, nível considerado de atenção para a saúde.

O cenário de tempo seco exige cuidados redobrados, como aumento da ingestão de água, evitar atividades físicas nos períodos mais quentes do dia e atenção especial a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

A tendência, segundo o Clima Tempo, é de manutenção do tempo estável ao longo do fim de semana, com sol predominando e temperaturas elevadas durante as tardes.

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