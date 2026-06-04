Papy aponta efeitos da CPI em debate sobre transporte coletivo

Vereadores participaram de audiência pública que reuniu apresentou dados sobre falhas na operação do transporte coletivo – Roberta Martins

A atuação da CPI do Transporte Público da Câmara Municipal de Campo Grande continua produzindo efeitos nas discussões sobre o futuro da concessão do transporte coletivo na Capital. Nesta terça-feira (2), vereadores que integraram a comissão participaram de audiência pública promovida pela Prefeitura para debater com a população o contrato firmado com o Consórcio Guaicurus.

A audiência integra os trabalhos da comissão especial criada pelo Executivo após a conclusão da CPI, encerrada em 2025. O relatório final elaborado pelos vereadores recomendou a substituição imediata de 197 ônibus que operam acima da idade permitida pelo contrato e sugeriu a intervenção no consórcio para assegurar o cumprimento das obrigações previstas na concessão.

As investigações conduzidas pela Câmara também serviram de base para a comissão instituída pela Prefeitura aprofundar a análise do contrato. Durante a audiência, foram apresentados dados que reforçam os apontamentos feitos pela CPI. Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), entre 2021 e 2025 foram registradas 12,2 mil autuações por descumprimento de horários e outras 3,4 mil por omissão de viagens.

Presidente da Câmara Municipal, o vereador Papy destacou que o avanço das discussões é resultado do trabalho desenvolvido pelo Legislativo ao longo das investigações.

“Acredito que estamos nos aproximando de uma intervenção que foi proposta pelo relatório final da CPI do Transporte Público. Esse desdobramento é fruto da coragem dessa Casa em abrir uma CPI de um assunto espinhoso e indigesto para os gestores no primeiro ano da Legislatura. Sob a condução dos membros da comissão, foram mais de 50 horas de oitivas que resultaram em um relatório extremamente embasado e que exige providências para que a população tenha um transporte público melhor em Campo Grande”, afirmou.

Também integrante da CPI, a vereadora Luiza Ribeiro avaliou que a audiência pública representa uma consequência direta do trabalho realizado pela Câmara e reforçou a necessidade de união entre os Poderes para enfrentar os problemas do transporte coletivo.

A audiência marcou a etapa final dos trabalhos da comissão especial criada pela Prefeitura para apurar possíveis irregularidades na concessão. O grupo prepara agora um relatório técnico que será encaminhado à prefeita Adriane Lopes, responsável por definir as medidas que poderão ser adotadas a partir das conclusões apresentadas.

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