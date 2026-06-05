Três interdições alteram trânsito de Campo Grande a partir desta sexta-feira

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (5). A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que três interdições temporárias serão realizadas em diferentes regiões da cidade para a realização de eventos sociais e culturais, exigindo atenção redobrada e o uso de rotas alternativas.

A primeira interdição ocorre das 14h às 22h30 na Rua Joinville, no trecho entre a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua São Luiz Gonzaga. O bloqueio será necessário para a realização de um evento social. Como opção de desvio, os condutores poderão utilizar a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua São Luiz Gonzaga.

Mais tarde, das 17h às 21h, será a vez da Rua Job Rezende de Miranda ter o trânsito interrompido entre as ruas Guaíra e Triângulo Mineiro. A alteração ocorre em razão do evento Paquera Solidária. Segundo a Agetran, as vias transversais da região poderão ser utilizadas como rotas alternativas pelos motoristas.

A terceira e maior interdição terá início às 18h e seguirá até as 23h59, abrangendo o trecho entre a Rotatória Anchieta e a Rua General Gentil Marcondes, além da esquina da Rua Bilac Pinto com a Rua Ponte de Miranda. O bloqueio faz parte da programação do 6º Arraiaspra e será repetido no sábado (6), domingo (7) e segunda-feira (8), sempre no mesmo horário.

Para minimizar os impactos, a Agetran recomenda o uso das ruas da Divisão, Gabriel Spipe Calarge e General Gentil Marcondes como alternativas. Em nota, o órgão orienta os motoristas a respeitarem a sinalização temporária e planejarem seus deslocamentos para evitar congestionamentos e atrasos.

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