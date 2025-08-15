Sexta será ensolarado e com ventos fortes em grande parte de MS

Temperaturas variam entre 12°C e 29°C nas principais cidades do estado, com dias ensolarados e umidade oscilando entre 15% e 70%

O Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira (15) marcada pelo tempo firme e predominância de sol em suas principais cidades. Em Campo Grande, as temperaturas oscilam entre 12°C e 29°C, com ventos fortes soprando do quadrante oeste no período da tarde e da noite. A umidade relativa do ar varia de 15% a 65%, indicando clima seco principalmente durante o dia.

Em Dourados, as mínimas chegam a 13°C e a máxima atinge 18°C. O vento será fraco pela manhã, mas ganha intensidade à tarde e à noite, vindo de W-SW. Três Lagoas terá mínima de 13°C e máxima de 21°C, com ventos seguindo o mesmo padrão de intensidade e direção.

Ponta Porã, com mínimas de 13°C e máxima de 19°C, também terá céu claro e ventos fortes no período da tarde e noite. Já Corumbá apresenta mínima de 14°C e máxima de 24°C, mantendo a tendência de clima firme e ventos fortes do quadrante oeste.

O dia será ideal para atividades ao ar livre, mas é recomendado atenção à hidratação devido à baixa umidade em várias regiões do Estado.

