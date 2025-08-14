Vagas de emprego e entrega de certificados antecipam celebração aos 126 anos da Capital

Quem foi até o local em busca de uma contratação saiu do Parque com a esperança de ser empregado

Oportunidade de trabalho, foi a palavra de ordem que marcou o Super Feirão do Emprega CG, desta quinta-feira (14). Com 1.600 vagas de emprego, o evento foi promovido pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande, realizado no Parque Ayrton Senna. O dia foi marcado também pela formação e entrega de certificados aos cidadãos que atuam no Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho).

Com experiência no atendimento ao público, Lavínia Ribeiro, de 19 Anos, enxergou no feirão uma chance de conseguir uma contratação. “Fiquei sabendo do evento e vim com esperança de conseguir um emprego, e nesta sexta-feira (15), já está agendado para eu fazer o teste na empresa. Como já tenho experiência nessa área acredito que vai dar certo”, comentou a candidata, ao jornal O Estado.

A parceria da Funsat com as empresas privadas, proporcionou para aqueles que estavam em busca de uma vaga de trabalho, uma pré-entrevista direto no Parque. Entre as lojas que participaram do evento estão:Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto, Instituto Bittar, Faculdade Estácio de Sá, Senai-MS, Grupo Mais Farmácias, Claro, JBS, Águas Guariroba, Lojas Avenida, Novatec, Guatós, Grupo Petrópolis, Burger King e Supermercado Gaúcho.

Os representantes das empresas afirmaram que as vagas que não foram preenchidas durante o evento, seguem disponíveis para contratação, cabendo ao interessado entrar em contato com a instituição.

Fora do mercado de trabalho há mais de 6 meses, Camila Kemily, foi uma das centenas de pessoas que lotaram a quadra esportiva do Parque, para conseguir uma colocação em uma das empresas com vagas disponíveis. “Esse evento nos bairros é muito importante para quem não consegue ir até o centro em busca de uma vaga de emprego. Saio daqui com uma quase certeza de carteira assinada, nas segunda-feira que vem devo passar por uma entrevista a empresa e enfim conseguir um trabalho”, destaca.

Capacitar para empregar

A “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”, realizado pela Funsat contou com a presença da prefeita, Adriane Lopes, a qual pontuou a relevância da programação para o desenvolvimento da Capital, destacando que tudo começa com a capacitação para inserção da população ao mercado de trabalho.

“Para os 126 anos de Campo Grande, nós estamos trabalhando nas setes regiões da Capital e em todas as áreas da gestão. E hoje juntamente com a Funsat, estamos entregando os certificados para 1.460 beneficiários do Primt que tiveram 12 dias de capacitação continuada e hoje chegou o dia da formação deles”, frisou a prefeita.

De janeiro à julho deste ano, a Capital de Mato Grosso do Sul se consolidou como uma das cidades brasileiras que mais geram oportunidade de emprego, registrando um saldo positivo com 6.307 vagas. “E junto com a formação, e entrega dos certificados, temos a feira de empregabilidade, com mais de 15 empresas presentes no parque, gerando oportunidade para essas pessoas que foram capacitadas, que passaram por esse programa social, mas agora estão aptas para o mercado de trabalho também”.

“O evento dá continuidade à programação de aniversário da Capital, e hoje com grande alegria certificamos os beneficiários do Primt, que foi o maior índice de qualificação até o momento no programa. Hoje também serão assinados convênios do Poder Público Municipal com a Aliança Empreendedora, então são vários motivos para comemorar números positivos que impactam no desenvolvimento de Campo Grande”, finalizou o presidente da Funsat, João Henrique Bezerra.

Por Suzi Jarde