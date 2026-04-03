ELEIÇÃO NA UFGD: REPARAÇÃO E PRESENTE-FUTURO

A eleição para a reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados, ocorrida no último dia 26 de março, foi um momento ímpar dos seus quase 21 anos de existência (o processo é chamado de “consulta prévia”, com voto paritário entre os segmentos discente, técnica/o administrativa/o e docente, e seu resultado pauta a definição da nova reitoria no Colégio Eleitoral). Depois de 7 anos, a Universidade debateu e a maioria decidiu aprovar, sobretudo, (1) a reparação histórica em resposta à “intervenção” ocorrida entre 2019 e 2022, e (2) o projeto que aponta para o avanço da instituição, que, em consonância com seu processo de expansão, requer a conexão com uma sociedade de rápidas transformações no mundo do trabalho, social e tecnologicamente. O Prof. Etienne Biasotto, da Faculdade de Engenharia, e a Prof.ª Danielle Marques Vilela, da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, são o eleito reitor e a eleita vice-reitora para o período 2026-2030, comprometida/o com o projeto “Avança UFGD”.

O Prof. Etienne foi o reitor eleito em 2019 (juntamente com a Prof.ª Cláudia Lima Gonçalves, que se tornou vice-reitora conosco, a partir de 2022). Contudo, devido a movimento político-jurídico obtuso (e anti-democrático), não foi nomeado pelo Governo Federal de então, que impôs uma reitoria “intervencionista” por três anos (que, por divergências políticas internas do grupo “interventor”, se dividiu ainda em duas partes, cada uma ocupando metade dos 3 anos). Em 2022, fomos nomeado, pois fazíamos parte da lista tríplice junto com o Prof. Etienne e com o Prof. Antonio Dari Ramos; uma nomeação com evidente tentativa de, com isso, desestabilizar e até inviabilizar a gestão nos anos seguintes. No entanto, com nossa nomeação, reafirmamos a Prof.ª Cláudia como vice-reitora, a participação do Prof. Etienne, primeiro, pró-reitor de avaliação institucional e planejamento (PROAP), e, depois, pró-reitor de ensino de graduação (PROGRAD), e as pró-reitorias ocupadas por parte significativa das/os previsíveis gestoras/os do movimento vencedor em 2019.

A eleição, agora, novamente do Prof. Etienne, com a companhia da Prof.ª Danielle, foi também a compreensão da maioria da UFGD de que a reparação histórica era necessária para que a UFGD siga seu curso… Obviamente, a eleição não apaga – e não pode apagar – o período mais triste e obscuro da Universidade. A reparação, sobretudo, toma sua condição mais efetiva e concreta agora, pois não pode haver reparação alguma se ela não se der justamente com aquelas/es que mais sofreram as agruras diretas da “intervenção”. Da mesma forma, a eleição do/da Prof. Etienne/Prof.ª Danielle não refletiu uma reparação em si mesma, mas esteve profundamente associada à capacidade de gestão confirmada por ele/ela, proponentes principais de um projeto potente para um presente-futuro de necessárias mudanças internas e construções ainda mais consistentes com toda a sociedade (da local à internacional).

O apoio de nossa gestão e da maioria da UFGD à nova reitoria, Prof. Etienne e Prof.ª Danielle, dá-se, desse modo, com o olhar e a escuta no passado recente simultaneamente ao olhar e à escuta no futuro. Ou seja, a UFGD sabe do passado que a “empurra”, como também do presente-futuro que almeja. Uma instituição consciente de seu papel em uma “Grande Dourados” que interage para dentro de si e para o mundo. Uma Universidade presente em uma sociedade que se transforma rapidamente, ao mesmo tempo que precisa avançar em reparações histórico-sociais necessárias, ainda, para a construção de vidas cada vez melhores para todas e todos. Uma UFGD atenta, conectada e comprometida com toda sociedade.

Parabéns Etienne e Danielle! Parabéns UFGD! Estamos Juntas e Juntos!

Jones Dari Goettert é Reitor UFGD. Professor da UFGD desde 2006. Vice-Diretor e Diretor da Faculdade de Ciências Humanas (2011-2019). E-mail: jonesdari@ufgd.edu.br

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.