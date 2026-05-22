PD&I Humanidades MS

“Visar a verdadeira vida com e para o outro em instituições justas” (Ricoeur). Este é o princípio geral do que o filósofo francês Paul Ricœur (1913-2005) chamou de sua “pequena ética”. Eu gostaria aqui de destacar apenas uma ideia desse princípio: a de “instituições justas”.

O “FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS”, criado sob o símbolo do “Dia Mundial da Filosofia (UNESCO)”, em 16/11/23, não teria existido sem o forte apoio institucional que obteve. Se foi possível, agora no fim de Abril de 2026, o lançamento dos Projetos de Pesquisa do “Edital Humanidades MS”, que nos faz vislumbrar o que poderíamos talvez chamar de projeto PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) das Humanidades em Mato Grosso do Sul, também isso não teria sido possível sem a consolidação do apoio e o envolvimento efetivo de várias Instituições.

Mais ainda, se foi possível celebrar os 49 projetos de pesquisa aprovados no “Edital Humanidades MS”, projetos sediados em 6 cidades de MS, de todas as regiões do estado, contemplando 18 áreas/disciplinas das Humanidades, reunindo equipes de quase 300 pesquisadores, vinculados às 6 Instituições CRIE (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de MS), somando recurso de mais de 3 milhões de reais para impacto em nossas atividades de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização; isso, então, seria impossível sem a visão abrangente de ciência e a adesão institucional da Semadesc/Secti/Fundect ao Fórum e às “humanidades” de MS. Este edital não foi apenas “mais um edital de financiamento da CT&I de MS” da Fundect, foi um gesto de justiça institucional, “justiça epistêmica” ao campo das “humanidades”; e sem a menor dúvida, os projetos de pesquisa deste Edital colocarão as “Humanidades de MS” em posição de destaque na agenda nacional da pesquisa brasileira em ciências humanas.

Eu gostaria de insistir nisto: a existência do Fórum, do “Edital Humanidades MS” e destes 49 projetos de pesquisa são manifestações claras do que são capazes as Instituições quando elas são “justas”. É assim que enxergo o Fórum: uma instituição que visa “a verdadeira vida” das “Humanidades” em MS, “com e para o outro” (pesquisadores, profissionais, estudantes e sociedade sul-mato-grossense), em Instituições justas, ou melhor, Instituições que podem ser justas (Universidades, Governos, setores econômicos, sociedade em geral).

E este é o percurso que temos seguido. Desde a sua criação em 2023, além da conquista importantíssima do “Edital Humanidades MS”, o Fórum tem atuado incansavelmente em três frentes de ação: i) no diálogo institucional (com entidades do Governo estadual, Universidades, setores da cultura em geral, e, claro, precisamos avançar no diálogo com os setores econômicos); ii) no diálogo com a sociedade (temos mantido, desde 2023, esta coluna semanal de artigos, com publicações de pesquisadores das 6 instituições do CRIE. Já temos, aliás, um livro, a ser publicado em breve, resultado da reunião dos artigos de 2023); e iii) no diálogo com a comunidade acadêmica das humanidades de MS (já realizamos o nosso “I Congresso Estadual da área de humanidades”, em 2024, na UFGD, e neste ano realizaremos nosso “II Congresso Estadual”, que será acolhido pela UFMS, por nossa Faculdade de Ciências Humanas. E também pela UFMS, por meio da AGECOM/Editora, lançaremos a “Coleção Humanidades MS”, a primeira coleção editorial de Mato Grosso do Sul, dedicada exclusivamente a publicar pesquisas da área de humanidades). Pouco tempo, muito trabalho, e seguimos avançando…

À Fundect/Secti/Semadesc, queremos dizer que faremos justiça ao Edital. Mostraremos que as “humanidades” têm muito a contribuir para o desenvolvimento científico, social e econômico de Mato Grosso do Sul. Iremos surpreender o nosso estado (e por que não o Brasil?) com os resultados das nossas pesquisas.

Ao CRIE, queremos renovar o nosso agradecimento pelo apoio inestimável que, desde o início, sempre manifestaram ao nosso “Fórum de Humanidades”.

Ao Fórum, notadamente ao conjunto de pesquisadores que tiveram os seus projetos aprovados no “Edital Humanidades MS”, em primeiro lugar, os nossos cumprimentos. Parabéns a cada coordenador (a), a cada membro de equipe de pesquisa. Foram 102 propostas submetidas ao Edital e as propostas aprovadas estão entre os quase 50% das propostas submetidas! Em segundo lugar, um apelo: temos um desafio gigante pela frente: a integração da nossa comunidade científica em uma agenda institucional estratégica. Precisamos nos abrir mais, avançarmos em rede e nos organizarmos melhor. Se considerarmos a qualidade e o tamanho do nosso campo, junto ao apoio que temos recebido, não há nenhuma dúvida de que temos todas as condições de criarmos um “PD&I Humanidades MS”, uma agenda de integração relevante entre nós, cuja possibilidade altamente promissora pode tornar-nos, inclusive, modelo para uma agenda nacional das “humanidades”. Temos, portanto, um enorme trabalho a desenvolver.

Weiny César Freitas Pinto é Bolsista Produtividade Fundect/CNPq. Professor do curso de Filosofia e dos Mestrados em Filosofia e Psicologia da UFMS. Coordenador do FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS. E-mail: weiny.freitas@ufms.br

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS