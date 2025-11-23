Sindicato dos Empregadores reforça que ainda não está definido horário especial de fim de ano

Horário de atendimento do comércio ainda não está definido reforça SECCG

A diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG) esclarece que ainda não há definição oficial sobre o horário especial de funcionamento do comércio para o fim de ano. A entidade foi surpreendida, nesta sexta-feira, por informações divulgadas por uma emissora de televisão, sugerindo que o novo horário já estaria acordado.

Segundo o presidente do SECCG, Carlos Santos, o tema ainda está em negociação com a Sindivarejo/Fecomércio-MS, em conjunto com outros pontos fundamentais da Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, incluindo questões salariais e cláusulas sociais.

“Logo cedo, a própria Fecomércio entrou em contato conosco demonstrando a mesma surpresa”, relata Carlos Santos. “A Federação garantiu que não partiu dela qualquer comunicação à imprensa, justamente porque nada foi concluído até o momento.”

Representando cerca de 40 mil comerciários de Campo Grande, o SECCG reforça que trabalha para garantir não apenas a manutenção dos direitos já conquistados, mas também melhorias que valorizem ainda mais os trabalhadores, essenciais ao crescimento do comércio local e ao fortalecimento da economia.

Carlos Santos lamentou a divulgação de informações precipitadas e inverídicas, que podem gerar confusão entre consumidores e trabalhadores. Ele reforçou que, assim que houver acordo definido, o SECCG, em conjunto com o Sindivarejo/Fecomércio- MS fará ampla divulgação do horário especial, para que a população possa se programar com tranquilidade para as compras de fim de ano.

