Semana começa com 37°C em Corumbá e Anaurilândia e chuva isolada na Capital

Campo Grande registra máxima de 32°C nesta segunda-feira (23), segundo o Cemtec

A semana começa com calor intenso em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (23), Corumbá, no Pantanal, e Anaurilândia, na região Leste, alcançam 37°C, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, a temperatura varia entre 23°C e 32°C, com indicativo de pancadas isoladas ao longo do dia. Em Dourados, os termômetros oscilam de 22°C a 35°C.

Outras máximas elevadas também são previstas: Porto Murtinho chega a 36°C, Três Lagoas a 36°C, Coxim a 35°C e Camapuã a 34°C. Em Aquidauana, a variação fica entre 24°C e 34°C, enquanto Paranaíba registra máxima de 34°C.

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