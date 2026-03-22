Com assinatura de três decretos, Lula amplia áreas de conservação brasileiras

Embora em Mato Grosso do Sul seja sede da COP, Estado ficou de fora dos contemplados pelos investimentos anunciados

Durante a cerimônia do Alto Nível, evento que antecede a COP 15 ( Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres) promovida pela ONU (Organização das Nações Unidas), na tarde de domingo (22), em Campo Grande, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou três decretos que prometem mobilizar esforços e recursos financeiros em favor da preservação da biodiversidade brasileira, dos quais dois são direcionados ao Estado vizinho Mato Grosso.

O primeiro decreto cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável “Córregos dos Vales do Norte de Minas Gerais”, com investimento de R$ 780 mil, contemplando uma área de 6,9 mil metros quadrados. O objetivo da criação dessa reserva, além da preservação do bioma Cerrado no interior de Minas, visa garantir o acesso à área pelas comunidades tradicionais que nela habitam, impedindo que a cultura do eucalipto avance sobre o modo de vida da população que depende do território para sobreviver.

Outro decreto amplia o parque do Pantanal Mato-Grossense, aumentando a área preservada em 47 mil hectares cm o investimento de R$ 66 mil para regularização fundiária, com o objetivo de conservar a biodiversidade e promoção do turismo sustentável e pesquisa científica responsável.

A terceira e última assinatura, também altera o tamanho da Estação Ecológica Taimã, também em MT, ampliando a área protegida para 68.5 mil hectares. A ação está orçada em R$ 80 milhões.

“A COP 15 em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é uma escolha estratégica. Estamos na porta de entrada do Pantanal, bioma que simboliza de forma singular a riqueza natural da América do Sul, cuja fauna e flora atravessam fronteiras, mostrando que migrar é natural, conectando ecossistema e revelando que a natureza não conhece limites de estados”, disse Lula durante seu discurso.

O presidente ainda ressaltou que a presença brasileira na COP tem três objetivos principais, sendo eles: manter diálogo com os princípios consagrados pela convenção do clima, trabalhar para mobilizar fundos financeiros e mecanismos multilaterais e inovadores principalmente para a países em desenvolvimento e universalizar a declaração do Pantanal que adotamos hoje para que mais países se desenvolvam de maneira eficaz na proteção das espécies e rotas migratórias.

“Não haverá felicidade duradoura na América Latina sem a preservação da nossa biodiversidade”, destacou

Ministros e presidentes da América Latina reforçam luta pelas rotas migratórias

Marina Silva, que já tinha discursado anteriormente e fez mais uma fala breve na presença do presidente Lula destacou a importância da presença do mandatário federal no evento, dizendo que isso reforça o tanto que essa agenda é valorizada pelo governo e acrescentou que a COP deve ser um ponto de virada na preservação da natureza, destacando que região do Pantanal é profundamente conectada ao fluxo da vida.

Por sua vez, o chanceler da Bolívia, Fernando Carrasco, disse que a preservação das rotas não é apenas uma questão ambiental, mas de segurança regional e estabilidade futura.

“Quando falamos de conectividade ecológica falamos sobre a conexão de sistemas que sustentam a economia e que asseguram meio de vidas, se isso de deteriora há impacto impacta na segurança alimentar, hídrica e na resiliência dos nossos Estados. A preservação dos recursos naturais da nossa sociedade é importante”, enfatizou.

De acordo com o chanceler, desde 1970, houve redução de 90% de peixes migratórios sendo um alerta sobre o sistema produtivo, que pode desestabilizar sociedades inteiras

Santiago Peña, presidente do Paraguai, disse que o Pantanal é um dos lugares mais extraordinários do planeta e ainda lembrou que o Rio Paraguai, mesmo nome de seu país, nasce na região, “onde a natureza flui e se conecta aos territórios”.

“No Paraguai estamos entre o Grande Chaco, o Pantanal e as florestas atlânticas, tão importantes para as espécies migratórias e também para as comunidades que vivem nelas. Esses ambientes estão profundamente vinculados a nossa cultura, história e desenvolvimento econômico “, ressaltou.

COP 15

A partir de segunda-feira (22) as atividades da COP 15 iniciam de forma oficial, sendo que a Blue Zone, espaço dedicado às negociações, debates e assinatura de acordos entre autoridades presentes, será no Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês.

Em uma semana dedicado ao evento, Campo Grande deve receber comitivas de pelo menos 150 países, além de pesquisadores, estudantes e diversas autoridades.

Por: Ana Clara Julião e Biel Gill