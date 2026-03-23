Agetran orienta mudanças no acesso ao Bosque dos Ipês durante a COP15

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que, nesta semana, o acesso ao Shopping Bosque dos Ipês e à Blue Zone pela BR-163 estará restrito a veículos credenciados da COP15.

Motoristas que precisarem acessar a região, como shopping, escola e outros estabelecimentos, devem utilizar rotas alternativas, com entrada pela Avenida Cônsul Assaf Trad e pela Rua Aracy Teixeira Nahas.

A medida visa garantir a organização do trânsito, a segurança viária e o fluxo adequado de veículos durante o período do evento.

Equipes de segurança viária estarão no local para orientar os condutores.