Flamengo bate Fluminense nos pênaltis e conquista o 40º título Carioca

Após empate sem gols no Maracanã, Rubro-Negro vence por 5 a 4 nas penalidades, garante o tricampeonato estadual e aumenta vantagem como maior campeão do Rio
O Flamengo voltou a levantar a taça do Campeonato Carioca e ampliou ainda mais sua hegemonia no futebol do Rio de Janeiro. Na noite deste domingo, no Maracanã, o Rubro-Negro superou o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols no tempo regulamentar, e conquistou o tricampeonato estadual.
A final foi marcada por equilíbrio e forte disputa entre os rivais. Durante os 90 minutos, as duas equipes tiveram dificuldades para transformar as oportunidades em gol, e o clássico terminou sem alterações no placar. Com isso, o título foi decidido nas cobranças de pênaltis.
Nas penalidades, o Flamengo foi mais eficiente e garantiu a vitória diante do rival, confirmando a conquista do 40º título carioca, marca inédita na história da competição. Com o novo troféu, o clube amplia a vantagem na lista de maiores campeões do torneio.
O Rubro-Negro agora soma sete títulos a mais que o Fluminense, segundo colocado no ranking histórico do campeonato estadual, reforçando sua posição como principal vencedor do futebol do Rio.
A conquista também marca um início positivo para o técnico Leonardo Jardim, que assumiu recentemente o comando da equipe. O treinador português foi anunciado nesta semana para substituir Filipe Luís, que deixou o cargo após a semifinal contra o Madureira.
Com mais um título no currículo, o Flamengo reafirma sua força no cenário estadual e mantém o domínio recente no Campeonato Carioca, somando agora três conquistas consecutivas.
