Sábado terá tempo firme, calor e baixa umidade em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para este sábado (18) indica predomínio de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. O tempo mais estável ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece condições mais quentes e secas em grande parte do Estado.

Apesar do cenário mais firme, não estão descartadas pancadas de chuva ao longo do dia, provocadas pelo aquecimento diurno. Em pontos isolados, e com menor probabilidade, podem ocorrer tempestades.

A umidade relativa do ar deve registrar índices baixos, variando entre 25% e 45%, o que exige atenção, principalmente nas horas mais quentes do dia.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, e possibilidade de rajadas acima de 50 km/h.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 22°C e 31°C, com sol entre nuvens. Já nas regiões sul e cone-sul, como Dourados e Iguatemi, as mínimas ficam entre 19°C e 20°C, com máximas de até 31°C.

No Pantanal, em municípios como Corumbá, as temperaturas variam entre 24°C e 35°C. Na região leste, em Três Lagoas e Paranaíba, os termômetros podem atingir até 34°C.

No norte do Estado, como Coxim e Camapuã, as mínimas ficam entre 22°C e 23°C, com máximas de até 32°C.

Com informações do Cemtec