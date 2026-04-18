Ana Trevelin é nomeada secretária-executiva de Meio Ambiente

Ana Semadesc

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou a nomeação de Ana Cristina Trevelin para o cargo de secretária-executiva da área de Meio Ambiente, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A designação consta na Resolução “P” Segov nº 395, datada de 15 de abril de 2026 e publicada na edição nº 12.130 do Diário Oficial do Estado, em 16 de abril. O ato tem efeitos retroativos a 1º de abril.

Com a mudança, a servidora passa a ocupar cargo de Administração Superior Especial e Assessoramento, símbolo CCA-01, dentro da estrutura do Executivo estadual. A nomeação representa um avanço na trajetória de Ana Cristina dentro da própria pasta, onde já atuava em funções estratégicas.

Jaime Verruck (Republicanos) comandou a pasta por cerca de 11 anos e deixou a Semadesc para disputar nas eleições deste ano. O movimento deu espaço para Artur, então secretário-executivo. Agora, Ana vem para sunstituir Artur, na antiga função cumulada da pasta.

Ela ingressou na atual gestão em fevereiro de 2024, como assessora especial III, sendo posteriormente promovida a assessora especial I após a saída de Nivaldo Thiago Filho de Souza. Agora, assume uma das principais funções executivas da área ambiental no Estado.

Além da experiência na Semadesc, Ana Cristina Trevelin já comandou a Secretaria de Meio Ambiente de Bonito. No campo acadêmico, possui formação técnica em contabilidade, graduação em Administração de Empresas, especialização em Gestão e Manejo Ambiental e mestrado em Geografia pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com foco em produção do espaço regional.

Por Danielly Carvalho

 

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