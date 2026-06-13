Sábado será de chuva forte e risco de temporais em MS

Instabilidades atmosféricas elevam o alerta para tempestades, especialmente nas regiões interioranas e no leste do Estado

Mato Grosso do Sul deve ter um sábado de tempo instável, com previsão de chuva moderada a forte em diversas regiões do Estado, incluindo Campo Grande. As condições meteorológicas são influenciadas pelo transporte de umidade da Amazônia, combinado à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e de um cavado atmosférico.

Ao longo do dia, as instabilidades ganham força, aumentando o risco de temporais, principalmente nas regiões do interior e no leste sul-mato-grossense. Há possibilidade de tempestades localmente severas, acompanhadas de chuva intensa, rajadas de vento e descargas elétricas.

A orientação é para que a população acompanhe os avisos meteorológicos e redobre a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e durante deslocamentos sob chuva forte.

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