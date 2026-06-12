V Festival Internacional Arabesk de Danças reúne diversidade, técnica e novas linguagens em Campo Grande

Evento acontece em 21 de junho de 2026 e reúne bailarinos, companhias e estilos variados, além de seletiva para festival internacional e premiação de R$ 40 mil

Campo Grande recebe no dia 21 de junho de 2026 a quinta edição do Festival Internacional Arabesk de Danças, que promete transformar o palco em um grande encontro de estilos, técnicas e expressões artísticas. O evento reunirá bailarinos, grupos e companhias de diferentes regiões em uma programação voltada à valorização da dança em suas mais diversas formas.

A competição contempla categorias que vão do Ballet Clássico de Repertório ao Ballet Clássico Livre, passando pelo Neoclássico e pelo Estilo Livre, espaço dedicado a criações autorais e fusões de linguagens. Também fazem parte da programação modalidades como Jazz, Dança Contemporânea e diversas vertentes urbanas, incluindo Hip Hop Dance, Breakdance, House Dance e Dancehall.

A edição deste ano traz ainda a inclusão da modalidade K-Pop, ampliando o alcance do festival e dialogando com novas tendências da dança mundial. A proposta é reunir diferentes estéticas em um mesmo ambiente, incentivando a troca de experiências entre artistas de diferentes formações e estilos.

Mais do que uma competição, o Arabesk se consolida como um espaço de expressão artística e valorização da dança como narrativa. O festival busca incentivar a ocupação do palco como lugar de criação, identidade e comunicação por meio do movimento.

Além das apresentações competitivas, o evento também será seletiva para o Evolve Festival Internacional de Dança, realizado em Garça (SP), que oferece oportunidades de participação em festivais e residências artísticas em países como Portugal, Estados Unidos, Bélgica e Argentina, além de premiação total de R$ 40 mil.

Após as competições e mostras de danças árabes e ciganas, o público ainda poderá acompanhar o tradicional Show de Gala, que encerra o evento com apresentações especiais e momentos de celebração da dança. Todos os participantes das atividades de sábado terão acesso ao espetáculo.

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