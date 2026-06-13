Magistrado de Mato Grosso do Sul é alvo de investigação do Conselho Nacional de Justiça

Denúncia feita por empresário aponta que juiz teria favorecido decisão em processo em favor do interesse próprio

Denúncia realizada pelo empresário levou ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a abrir um processo de apuração disciplinar contra o juiz Silvio Cezar Prado, da 1º Vara de Chapadão do Sul. De acordo com o relatado, o magistrado estaria usando equipamentos públicos para favorecimento de causas particulares em um conflito envolvendo a Fazenda Barrinha, em Paraíso das Águas.

De acordo com a denúncia encaminhada ao CNJ e à CGJ/TJMS (Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), a origem da reclamação está em uma decisão dada pelo magistrado em um processo de reintegração de posse da propriedade localizada no interior de MS, que foi comprada em 2015, por R$ 3,9 milhões. No processo, os vendedores alegam que de 10 parcelas, duas ficaram sem o devido pagamento, o que os levou a mover a ação.

Por outro lado, ele alega que todas as parcelas foram quitadas em dia, mas a transferência de titularidade não foi possível porque a propriedade é alvo de litígio. O juiz deu decisão favorável, determinando a reintegração de posse aos antigos proprietários.

No processo, o empresário alega que a reintegração de posse foi determinada pelo juiz, porque este teria interesse em comprar a área, já que a teria visitado ainda em 2020, na companhia de um corretor de imóveis. Então, a decisão favorável facilitaria a compra da propriedade rural por ele.

Assim, o proprietário acredita que o juiz agiu com imparcialidade e com falta de integridade pessoal e profissional, uma vez que “ há indícios de que o Reclamado tinha interesse no imóvel objeto da disputa que julgou desde antes da distribuição do processo.”

Na reclamação, o empresário afirma que a visita foi testemunhada por funcionários que trabalhavam na fazenda quando o magistrado e o corretor estiveram no local. Em uma segunda visita, eles teriam oferecido dinheiro ao trabalhador para que ele não relatasse ao patrão que os dois estiveram no local, o que não foi aceito.

Diante do cenário narrado, ele pediu a investigação dos atos do juiz e também da nulidade de todo o processo em primeira instância, já que Silvio Prado teria interesse na área em disputa, tomando uma posição de interessado no litígio e não mais como alguém imparcial ao impasse envolvendo os vendedores e compradores.

“Evidentemente o Reclamado não cumpriu os seus deveres de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício e de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Não há como julgar com independência uma demanda tendo interesse na propriedade que é objeto dela”, alegou o empresário na reclamação.

Ainda não houve decisão do CNJ sobre as afirmações, sendo que o órgão encaminhou as informações para a CGJ/TJMS que tem 90 dias para os fatos sejam apurados. O prazo segue até 28 de agosto.

Por Ana Clara Julião

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