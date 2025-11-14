Prefeitura promove formação continuada em Educação Especial para profissionais da REME

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), realizou nesta sexta-feira (14), mais uma importante Formação Continuada para profissionais da Educação Especial, promovida pelo Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da REME. O encontro reuniu professores e equipes técnicas no auditório do Colégio Adventista e integra o ciclo permanente de qualificações ofertadas pela Rede Municipal de Ensino.

Voltada ao aprimoramento das práticas pedagógicas e comportamentais para o atendimento de alunos com deficiência e neurodivergências, especialmente aqueles diagnosticados com TEA (Transtorno do Espectro Autista) a formação reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação cada vez mais acolhedora e inclusiva. Atualmente, a REME conta com cerca de 6.000 alunos autistas.

O psicólogo Thiago dos Santos Ferraz, especialista em ABA (Análise do Comportamento Aplicada), ministrou a palestra central do evento, destacando a importância da prevenção no manejo de comportamentos desafiadores e da construção de rotinas claras e ambientes previsíveis. “Todo comportamento comunica algo”, enfatizou o palestrante, reforçando que, em situações de crise, o foco deve sempre ser a segurança de todos e a atuação integrada com famílias e profissionais de apoio.

A coordenadora do Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da REME, Tânia Filiu, explicou que a formação integra um conjunto contínuo de ações que visam fortalecer o acolhimento e o desenvolvimento das práticas inclusivas na rede. Segundo ela, o aumento significativo de diagnósticos e a complexidade das demandas reforçam a importância de investir na formação permanente dos profissionais. Participaram do encontro professores do GAPS (Grupo de Atendimento Psicopedagógico) e do AEE (Atendimento Educacional Especializado).

A professora Beatriz Barbosa da Silva, da Sala de Recursos da E.M. Professora Oneida Ramos, que atende cerca de 35 alunos com autismo, destacou que formações como essa fortalecem o trabalho pedagógico, na prática. “Aprendemos todos os dias com nossos alunos. Essas formações nos ajudam a ampliar nossa visão e qualificam ainda mais nosso atendimento”, afirmou. Ela também ressaltou o fortalecimento da parceria com as famílias, que hoje buscam a escola como referência para orientação e encaminhamentos.

Outro eixo fundamental da formação abordou o cuidado emocional dos educadores. A palestrante Joseane Roque, especialista em Saúde Emocional, ressaltou que o professor precisa estar emocionalmente regulado para conseguir acolher o aluno. “Não existe aprendizagem sem emoção. Para que o aluno aprenda, o educador precisa estar bem”, defendeu. Segundo ela, a missão dos profissionais que atuam na Educação Especial é impulsionada pelo desejo de promover autonomia e acolher as famílias.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, destacou que a Educação Especial é uma das prioridades da atual gestão. “Trabalhar com as crianças e com suas famílias é uma escolha diária, que exige sensibilidade, formação continuada e compromisso. Nosso objetivo é construir uma rede cada vez mais inclusiva e preparada”, afirmou.

Sobre os palestrantes

Thiago dos Santos Ferraz – Psicólogo formado pela UCDB, especialista em ABA pelo IBAC e mestre em Psicologia pela UFGD. Atua como supervisor clínico no IABA, com foco em desenvolvimento atípico e políticas públicas de saúde e educação.

Joseane Roque – Especialista em Saúde Emocional, Terapeuta Floral, palestrante e reconhecida internacionalmente como Peacemaker. É Embaixadora da Paz pelo Círculo de Embaixadores da Paz de Genebra (Suíça) e pelo IFLAC WORLD, além de membro do PEN CLUB do Brasil – seccional Centro-Oeste.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Campo Grande reafirma seu compromisso com a inclusão, o desenvolvimento humano e a oferta de uma educação pública de qualidade para todos os alunos da REME.

Por Prefeitura de Campo Grande