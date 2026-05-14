Quinta-feira terá tempo firme e temperaturas em elevação em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta quinta-feira (14) indica aumento gradual das temperaturas em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões do Estado. Após os dias de frio mais intenso provocados pela frente fria, o tempo começa a ficar mais ameno, principalmente durante a tarde.

De acordo com a meteorologia, o avanço de áreas de instabilidade combinado com a circulação de ventos mantém maior nebulosidade em parte do território sul-mato-grossense, mas sem previsão de temporais generalizados. As regiões sul e sudoeste ainda terão amanhecer com temperaturas mais baixas, enquanto o norte e o Pantanal seguem com calor mais intenso ao longo do dia.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 24°C, com possibilidade de chuva fraca e céu parcialmente nublado. Já em Dourados, os termômetros devem variar entre 15°C e 23°C.

Na região leste, Três Lagoas terá mínima de 20°C e máxima de 29°C. Em Corumbá, no Pantanal, a previsão aponta temperaturas entre 21°C e 30°C, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva passageira.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã deve registrar mínima de 14°C e máxima de 22°C. Já em Coxim, no norte do Estado, os termômetros variam entre 22°C e 31°C.

Em Bonito, a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 25°C. Já São Gabriel do Oeste deve ter temperaturas entre 18°C e 27°C.

Na região nordeste, Chapadão do Sul terá mínima de 19°C e máxima de 28°C. Em Aquidauana, os termômetros devem oscilar entre 21°C e 32°C, mantendo o padrão de calor mais intenso no período da tarde.

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