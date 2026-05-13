O que é hantavírus? Entenda sintomas, formas de transmissão e prevenção da doença

Os casos recentes envolvendo hantavírus voltaram a chamar atenção para uma doença considerada rara, mas potencialmente grave. Transmitido principalmente por roedores silvestres, o hantavírus pode provocar desde sintomas semelhantes aos de uma gripe até complicações respiratórias severas.
Segundo especialistas em infectologia, a doença não apresenta risco de pandemia e a transmissão entre pessoas é extremamente rara.
O que é o hantavírus?
O hantavírus é um vírus transmitido principalmente pelo contato com fezes, urina e saliva de roedores infectados. A contaminação ocorre quando partículas contaminadas ficam suspensas no ar e são inaladas pelas pessoas.
A doença costuma estar associada a locais fechados por muito tempo, galpões, sítios, áreas rurais e ambientes com presença de ratos silvestres.
Nas Américas, incluindo o Brasil, o vírus pode causar a chamada Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, considerada a forma mais grave da doença.
Principais sintomas
Os sintomas iniciais podem ser confundidos com viroses comuns ou gripe. Entre os principais sinais estão:
– Febre;
– Dor no corpo;
– Mal-estar;
– Dor de cabeça;
– Náuseas;
– Cansaço intenso.
Com a evolução da doença, principalmente nos casos registrados nas Américas, o quadro pode se agravar rapidamente, causando:
– Falta de ar intensa;
– Comprometimento pulmonar;
– Insuficiência respiratória;
– Alterações cardíacas.
Já em países da Europa e da Ásia, são mais comuns manifestações hemorrágicas e renais, incluindo:
– Sangramentos;
– Queda de pressão arterial;
– Comprometimento dos rins.
Transmissão entre pessoas é rara
A infectologista Rita Medeiros explica que a transmissão entre humanos é considerada extremamente incomum e está relacionada apenas à variante andina do vírus, identificada em alguns países da América do Sul.
“A contagiosidade é muito baixa porque é necessário contato muito próximo e prolongado com a pessoa doente”, explica a médica.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) também informou que não há indícios de transmissão em cadeia semelhante à observada em doenças altamente contagiosas, como a Covid-19.
Existe cura?
Apesar de apresentar taxas elevadas de letalidade em alguns casos, especialistas ressaltam que muitos pacientes conseguem se recuperar quando recebem atendimento adequado de forma rápida.
“A cura é a regra. A doença é aguda e produz resposta imunológica duradoura”, afirma Rita Medeiros.
Atualmente, não existe vacina nem tratamento antiviral específico contra o hantavírus. O tratamento é baseado em suporte médico e controle das complicações.
Como prevenir?
As principais medidas de prevenção envolvem o controle de roedores e cuidados na limpeza de ambientes fechados.
Especialistas orientam:
- Manter ambientes limpos e ventilados;
- Evitar contato com fezes e urina de roedores;
- Não levantar poeira durante limpezas;
- Utilizar máscaras e luvas em locais fechados;
- Deixar casas de campo e galpões arejados antes da limpeza;
- Armazenar alimentos em recipientes fechados;
- Evitar acúmulo de lixo e entulho.
A recomendação é procurar atendimento médico imediatamente em caso de febre alta, dores no corpo e dificuldade para respirar, especialmente após contato com ambientes com sinais de infestação de roedores.
** Com informações de Govbr
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