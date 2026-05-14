Funsat oferece 1,4 mil vagas de emprego nesta quinta-feira (14)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece, nesta quinta-feira (14), 1.463 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 151 empresas e contemplam 117 funções diferentes.

Do total de vagas, 383 exigem experiência profissional, enquanto 1.080 oportunidades não têm esse requisito, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado.

Entre as vagas com perfil aberto estão ajudante de obras (20 vagas), atendente de padaria (37), auxiliar de limpeza (178), camareira de hotel (5), operador de caixa (352) e operador de telemarketing ativo (25).

Também há vagas específicas para funções como analista de negócios, assistente administrativo, assistente de vendas, confeiteiro, web designer, mecânico de automóvel, gerente de suporte em tecnologia da informação e perfurador de poços artesianos.

Para PCD (pessoas com deficiência), são oferecidas 57 vagas nas funções de auxiliar de confecção, repositor de mercadorias, empacotador à mão, auxiliar de linha de produção e auxiliar de limpeza.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego). O atendimento da Funsat acontece na sede da fundação, com recrutamento inclusivo para PCD realizado no guichê 1, no piso térreo da Agência de Empregos.

As vagas podem ser consultadas no site da Prefeitura de Campo Grande e nas redes sociais da Funsat.