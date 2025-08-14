Quinta-feira terá sol e poucas nuvens no Estado

Temperaturas variam entre 12°C e 33°C; umidade relativa do ar permanece baixa em várias regiões de MS

Nesta quinta-feira (14), o tempo em Mato Grosso do Sul deve seguir firme, com sol e poucas nuvens na maior parte do Estado. A umidade relativa do ar varia de 10% a 80%, dependendo da região, enquanto os ventos permanecem fracos em todas as cidades monitoradas.

Em Corumbá, a mínima registrada é de 12°C e a máxima chega a 33°C, com manhã clara e poucas nuvens à tarde e à noite. Campo Grande terá mínima de 13°C e máxima de 27°C, com céu claro pela manhã e poucas nuvens durante o dia e a noite.

Em Ponta Porã, as temperaturas variam de 12°C a 30°C, enquanto Dourados deve registrar mínima de 12°C e máxima de 29°C. Três Lagoas terá mínima de 13°C e máxima de 32°C, com céu claro pela manhã e poucas nuvens no restante do dia.

O vento deve soprar fraco em todas as regiões, predominando de direção sudeste ou leste, contribuindo para a sensação de calor durante a tarde, especialmente nas cidades com temperaturas acima de 30°C.

