Homem foragido é preso com drogas em residência no Jardim Tijuca

Tabletes de maconha, porções de cocaína e material de comércio de entorpecentes foram encontrados durante abordagem

Um homem de 24 anos foi detido na manhã desta quarta-feira (13) em uma casa no Jardim Tijuca, em Campo Grande, durante diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele era foragido da Justiça, condenado pelo crime de roubo.

Durante a abordagem, policiais identificaram, no interior do imóvel, tabletes de maconha, porções de cocaína embaladas para venda, balança de precisão, dinheiro trocado e um caderno com anotações do tráfico. Todo o material foi apreendido.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também cumpriu a ordem judicial pendente por roubo. Ele passará por audiência de custódia, na qual a Justiça decidirá se permanecerá preso ou responderá ao processo em liberdade.

