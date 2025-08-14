Quinta é dia de “Super Feirão do Emprega CG e 2.046 vagas do painel geral

Em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza a “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”, na tarde desta quinta-feira (14). Evento que acontece no Aero Rancho, entre as 13h as 16h, com múltiplas atividades ao público, e recrutamento presencial de 20 empresas parceiras da Agência de Intermediação do órgão.

Anunciantes que levam para a agenda, um total de 1.600 vagas, entre as 2.046 do painel completo da data. Oportunidade de análises imediatas de candidatos, em 210 minutos de entrevistas direcionadas a 19 atividades diferentes: assistente administrativo, operador de Telemarketing, auxiliar de estoque, encarregado de loja, encarregado de estoque, auxiliar contábil, vendedor interno, vendedor externo, conferente, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, coletor de lixo, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza e para jovem aprendiz.

Participam desta edição do Emprega CG, o Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto, Instituto Bittar, Faculdade Estácio de Sá, Senai-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul), Grupo Mais Farmácias, Claro, JBS, Águas Guariroba, Lojas Avenida, Novatec, Guatós, Grupo Petrópolis, Burger King e Supermercado Gaúcho.

Nas atrações ainda, haverá uma solenidade com a entrega de certificados para 1.460 beneficiários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). No dia, também serão assinados convênios do Poder Público Municipal com a Aliança Empreendedora e outro junto a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

E equipes do Senai-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), assim como da Escola Funsat, farão orientações ao público quanto a serviços institucionais, bem como alinhamentos para matrículas.

Triagem para 143 funções desde as 7h

A Agência da Funsat abre o expediente da data com ofertas de contratações de 204 empresas de Campo Grande. Empregadores que selecionam para 143 funções diferentes, no atendimento regular do departamento, localizado no piso térreo da pasta, situada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h.

O quadro geral contempla buscas por açougueiro (43 postos), atendente de clínica médica (2 postos), auxiliar de operação (105 postos), desossador (100 postos), operador de caixa (235 postos), profissional da Educação Física com ênfase para a saúde (12 postos), retalhador de carne (100 postos), além de sete vagas para vendedores do comércio varejista.

Já, quanto aos 1.253 chamados, que não exigem experiência para a aprovação na entrevista, a Fundação elenca seis destaques. Lista que engloba procuras por ajudante de eletricista (4 postos), auxiliar de limpeza (85 postos), gerente comercial (3 postos), jardineiro (2 postos), operador de bomba de concreto (6 postos) e mais 14 vagas para serventes de obras.

O encaminhamento inclusivo ao público PCD (Pessoa com Deficiência) se apresenta com 13 captações prioritárias: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de escritório (1), porteiro (1), atendente de lojas (1) e uma vaga para agente de saneamento.

Tenha mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 ou no Instagram, por meio do @funsat.cg, perfil oficial da pasta, onde é possível acompanhar diversas novidades institucionais. No endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande veja a relação inteira das funções com contratações disponíveis:

https.//www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/.

