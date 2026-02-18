Unidos da Vila Carvalho é a grande campeã do Carnaval de Campo Grande 2026!

Com público de 35 mil pessoas nos dois dias de desfile, festa consolida força cultural do samba na Capital

Os dias de glitter, folia e emoções tomaram conta desta quarta-feira (18), marcada pela expectativa da apuração das escolas de samba de Campo Grande. Foi dia de papel e caneta na mão e muita torcida pela agremiação do coração.

A apuração aconteceu às 17h, no Teatro de Arena do Horto Florestal, com entrada franca, reunindo representantes das escolas, componentes, foliões, torcedores e autoridades. O público acompanhou com ansiedade a leitura das notas que definiram a grande campeã do Carnaval 2026.

A grande vencedora deste ano foi a Unidos da Vila Carvalho, com o enredo “O Canto Da Arara Azul – Um Elo Entre Pantanal E Amazônia, Um Chamado À Vida”.

Para o Jornal O Estado, o presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharinelli, destacou a evolução das escolas de samba e o impacto cultural e econômico da festa.

Segundo ele, os desfiles deste ano apresentaram performances mais preparadas, com enredos bem estruturados, alegorias coloridas e grande interação com o público. O evento reuniu milhares de foliões, movimentou comunidades e gerou empregos diretos e indiretos, reforçando a importância do Carnaval para a cidade e a região Centro-Oeste.

O resultado foi muito positivo, com recorde de público neste Carnaval 2026, com presença maciça nos dois dias de desfile. Todas as escolas apresentaram seus enredos devidamente planejados, com muita alegria, brilho e dedicação. Avaliamos nove quesitos na apuração, e após esse processo consagraremos a grande campeã do Carnaval de Campo Grande. É um orgulho manter essa tradição carnavalesca na única capital do Centro-Oeste que realiza desfiles de escolas de samba, envolvendo comunidades, barracões e gerando inúmeros empregos diretos e indiretos. Sem dúvida, movimentamos a economia criativa da cidade e o saldo deste Carnaval é extremamente positivo. Estamos muito felizes e satisfeitos com o resultado”.

Enredos

No Carnaval 2026 de Campo Grande, os desfiles das escolas de samba emocionaram o público com enredos criativos e variados, que trouxeram histórias, memórias e mensagens sociais para a avenida. O GRES Cinderela Tradição apresentou o enredo “Diásporas – Por um futuro que não repita o passado”, refletindo sobre migrações forçadas e resistência cultural ao longo da história, da diáspora africana à venezuelana. A Deixa Falar mergulhou em “Águas”, exaltando a espiritualidade e a riqueza natural do Pantanal, com homenagem aos Orixás e à conexão sagrada entre o homem e a água.

Já os Catedráticos do Samba transportaram o público em um “Flashback de Emoções”, celebrando a nostalgia das décadas passadas com referências a músicas, romances e festas que marcaram gerações.

Outras escolas também encantaram com seus temas distintos e imaginativos. O Unidos do Cruzeiro apresentou “Emília e seu pó de pirlimpimpim”, um convite a sonhar e reviver contos de fadas e clássicos da literatura infantil brasileira. Unidos da Vila Carvalho trouxe “O Canto da Arara Azul – Um elo entre Pantanal e Amazônia”, destacando a preservação ambiental e a conexão com a natureza.

Igrejinha homenageou “Soraya – A Mulher que Vira Onça”, exaltando a força feminina e a luta por igualdade. Por fim, Herdeiros do Samba contou a história do Instituto ACIESP em “Acolhimento, carinho, interação, esperança, proteção”, ressaltando a transformação social e a importância da solidariedade comunitária. Cada enredo combinou fantasia, cores e mensagens profundas, mostrando a diversidade e a relevância cultural do Carnaval campograndense.

O Carnaval

Somando os dois dias de desfiles, cerca de 35 mil pessoas prestigiaram o Carnaval na Praça do Papa, em Campo Grande.No primeiro dia de apresentações, na segunda-feira (16), aproximadamente 15 mil pessoas acompanharam os desfiles das escolas Herdeiros do Samba, Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro, que levaram para a avenida enredos marcados por cores, brilho e muito samba no pé.

O espetáculo foi realizado pela Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), além da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Já na terça-feira (17), segundo e último dia de desfiles, a Praça do Papa voltou a ser palco de muita alegria e animação. As escolas Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição do José Abrão encerraram as apresentações com baterias potentes e arquibancadas lotadas.

O secretário municipal de Cultura, Valdir Gomes, destacou o empenho das escolas e a importância do evento para a cidade.“Está sendo a melhor festa possível. Estamos felizes e trazendo essa felicidade para o público campo-grandense. As escolas se prepararam muito para apresentar um espetáculo lindo e grandioso na avenida”, afirma.

Autoridades destacam importância cultural

Presente na folia, o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, ressaltou que o Carnaval é uma das manifestações culturais mais importantes do país e enfatizou o apoio do Governo do Estado às ligas carnavalescas.

“Esse apoio à Lienca, tanto à Liga de Campo Grande quanto à Liga de Corumbá, é muito importante porque eles vêm fazendo um trabalho há vários anos, com dedicação e carinho, evoluindo ano após ano de forma incrível. Não tenho dúvida de que temos os melhores carnavais do Centro-Oeste. Além de manter a tradição cultural, é um importante gerador de renda e fluxo turístico”, destaca.

Enterro dos Ossos

Para quem ainda não teve tempo de curtir a folia, o Carnaval de Campo Grande segue com a programação do tradicional Enterro dos Ossos neste sábado (21). A cantora baiana Majur é a atração principal do Bloco Eita! e se apresenta às 14h, no Monumento Maria Fumaça, marcando sua primeira apresentação na Capital. A artista comandará o trio elétrico em uma programação que reúne nomes nacionais e talentos locais.

Além de Majur, sobem ao palco DJ Proddy, Gikka, Karla Coronel, Silveira, Charanga do Eita e Emy, garantindo diversidade de ritmos e animação ao público.

Já a partir das 17h, o Bloco Forrozeiros MS ocupa a Esplanada Ferroviária, na Rua Dr. Temístocles, com muito forró para encerrar a festa. Em 2026, a programação contará com três bandas confirmadas: Ipê de Serra, Flor de Pequi e, pela primeira vez no evento, o grupo Terra Seca, de Dourados. Neste ano, o bloco presta homenagem à Michele Lima, fundadora da Escola de Dança Fulô e referência na formação de dançarinos e no fortalecimento da cena do forró em Campo Grande.

Por Amanda Ferreira e Marcelo Rezende

