Polícia identifica e localiza acusado por estupro de vulnerável em Bataguassu

A Polícia Civil, por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu) e do Núcleo Regional de Inteligência, prendeu um homem, de 31 anos, após intensa investigação de crime sexual virtual contra crianças e adolescentes. As autoridades identificaram e localizaram o suspeito, que não teve o nome revelado, como o autor dos graves delitos praticados contra três vítimas menores de idade, no município de Bataguassu.

Esta é a segunda vez que a polícia bataguassuense identifica e localiza um criminoso sexual interestadual durante operação denominada “Vale dos Ventos II”.

As investigações tiveram início após a mãe de uma das vítimas, de 13 anos, procurar a delegacia no dia 26 de fevereiro. A adolescente vinha sendo chantageada há dias por um usuário do número (66) 98136-4286, que se passava por colega de escola e exigia fotos íntimas mediante ameaças de exposição pública.

Durante as interações, o criminoso coagiu a vítima a enviar imagem dos seios e, em outro momento, obrigou uma segunda vítima, de 14 anos, a praticar atos libidinosos em chamada de vídeo, gravando todo o conteúdo sem autorização – configurando produção de material pornográfico infantil. As ameaças proferidas contra as vítimas e seus familiares eram de extrema gravidade, incluindo promessas de morte e tortura.

O delegado responsável pelo caso, Lúcio Marinho, destacou o compromisso da instituição: “Todas as vezes que a Polícia Civil de Bataguassu foi acionada para investigar estupro de vulnerável na modalidade virtual, logramos êxito em identificar, localizar e representar pela prisão do autor. É um trabalho incansável de nossa equipe, que utiliza tecnologia de ponta e cooperação interestadual para levar esses criminosos à Justiça”.

O inquérito policial será e encaminhado ao Poder Judiciário. Ele foi devidamente indicado pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), ameaça (art. 147 do CP), divulgação de cena de estupro (art. 218-C do CP) e armazenamento de material pornográfico infantil (art. 241-B do ECA).

A autoridade policial já representou pela prisão preventiva do investigado, considerando a gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração criminosa e o fato de o suspeito residir em outro estado, sem vínculos com o distrito da culpa. O pedido aguarda apreciação do Juízo da Comarca de Bataguassu.

Com a representação pela prisão e o indiciamento formal, a Polícia Civil dá por encerrado o inquérito policial, encaminhando os autos ao Ministério Público para oferecimento da denúncia.

Operação Vale dos Ventos

A primeira ocorreu na Operação Vale dos Ventos, deflagrada em 2024, quando um homem foi preso na cidade baiana de Fátima após manter uma adolescente de 13 anos em situação de violência sexual por 38 dias. Na ocasião, a operação ganhou destaque pela eficiência das técnicas de ciberinvestigação empregadas pelo Núcleo Regional de Inteligência, que localizou o suspeito a 150 km de Aracaju.

O nome da Operação, que marcou o primeiro grande sucesso investigativo da DAM Bataguassu em crimes virtuais interestaduais, remete ao autor italiano Dante Alighieri. Em sua obra “Divina Comédia”, o Vale dos Ventos representa a parte do inferno destinada aos devassos, aqueles que não controlam seus desejos sexuais.