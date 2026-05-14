Santa Casa sedia bazar beneficente para apoiar reforma do Pronto-Socorro

Nos dias 6 e 7 de maio de 2026, a Santa Casa de Campo Grande receberá o “Bazar do Desapego das Madrinhas”, uma iniciativa do grupo Madrinhas por Amor à Santa Casa. O evento tem como objetivo arrecadar recursos para a segunda fase da reforma do Pronto-Socorro que recebe pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a capacidade de atendimento e melhorando a infraestrutura hospitalar.

O bazar acontecerá no Armazém Santa Casa, localizado na Rua Eduardo Santos Pereira, 88, em Campo Grande (MS), das 9h às 19h, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Durante os dois dias, o público poderá adquirir roupas, bolsas e acessórios doados pelas madrinhas, em um gesto de solidariedade que une moda e responsabilidade social.

A ação reforça o compromisso da comunidade em apoiar a Santa Casa, instituição que há décadas desempenha papel essencial no atendimento de saúde pública da região. Segundo as organizadoras, cada peça adquirida representa um passo importante para garantir melhores condições de acolhimento e tratamento aos pacientes.

O “Bazar do Desapego das Madrinhas” é um convite para que a população participe ativamente da transformação da saúde em Campo Grande, contribuindo para que o hospital siga cumprindo sua missão de salvar vidas.

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