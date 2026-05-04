Maio Amarelo 2026: Prefeitura lança campanha na Praça Ary Coelho e destaca empatia no trânsito

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), realizou na manhã desta segunda-feira (4), a solenidade de abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026. O evento aconteceu na Praça Ary Coelho, reunindo representantes de todo o cenário da segurança, educação e engenharia de trânsito, além de órgãos públicos, empresas privadas, sociedade civil organizada e instituições parceiras comprometidas com a preservação da vida.

Neste ano, o tema nacional da campanha é “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, proposto, a convite da Senatran, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. A mensagem reforça a importância da empatia, do respeito e da atenção com todos os usuários das vias, especialmente os mais vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas.

A escolha do tema também chama a atenção para a necessidade de compreender o trânsito como um espaço coletivo, onde cada atitude individual impacta diretamente a segurança de todos. Enxergar o outro significa respeitar limites, sinalizações, prioridades e agir com responsabilidade em cada deslocamento.

Mesmo diante dos desafios diários, Campo Grande apresenta avanços importantes. Dados comparativos apontam redução de 11,67% no número de sinistros fatais entre os meses de janeiro e abril de 2026, em relação ao mesmo período de 2025.

Apesar da redução, o alerta permanece. Cada vida perdida representa uma dor irreparável e reforça a necessidade de manter um trabalho permanente de educação, fiscalização e engenharia de trânsito no país.

Sobre a programação

A ação marcou o início de um mês dedicado à conscientização e ao fortalecimento de atitudes responsáveis no trânsito.

Durante a programação, houve exposição de viaturas da Agetran, Guarda Civil Metropolitana, Samu, Detran-MS, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar, DNIT, Motiva, além de entidades públicas e privadas que atuam diretamente na segurança viária.

Para abrilhantar o lançamento da campanha, também teve exposição de veículos clássicos, com a participação da Confraria do Fusca, parceira das ações de educação para o trânsito na cidade.

Para a EMT (Escola Municipal de Trânsito) da Agetran, o Maio Amarelo é mais do que uma campanha anual. Trata-se de um movimento de transformação social que convida motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a refletirem sobre seus comportamentos no trânsito.

Respeitar os limites de velocidade, obedecer às normas e manter atenção constante são atitudes essenciais para que todos possam sair de casa e retornar em segurança.

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