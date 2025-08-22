Prefeitura realiza Festival para celebrar cultura indígena neste sábado (23)

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande realizará neste sábado, a partir das 16 horas no Shopping Bosque dos Ipês, a terceira edição do Festival da Cultura Indígena – Miss e Mister Indígena. A organização é da SAS  (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) por meio da SDHU  (Superintendência de Direitos Humanos). O evento faz parte das comemorações pelos 126 anos da Capital e tem o objetivo de fortalecer e valorizar a cultura indígena. O evento acontecerá no 1º Piso, acesso A.

A expectativa é de reunir um público de cerca de 200 pessoas, incluindo lideranças indígenas, que poderão prestigiar apresentações artísticas, desfile dos candidatos em trajes típicos e de gala, exposição de artesanato indígena e a tradicional dança SepuTerena.

Das 24 comunidades indígenas urbanas existentes em Campo Grande, 14 se inscreveram para participar do concurso este ano, representando de forma diversa e significativa a presença indígena na capital. Além disso, 16 artesãos indígenas irão expor seus trabalhos durante o evento, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer e adquirir peças.

A programação será encerrada com a coroação do Miss e Mister Indígena 2025, que receberão faixas, coroas e brindes.

Desde sua primeira edição, o Miss e Mister Indígena tem se consolidado como uma vitrine para a beleza, a força e a identidade dos povos originários de Campo Grande e região. A cada ano, o evento amplia a participação de comunidades, reforça o protagonismo indígena e aproxima a população urbana das tradições ancestrais.

O festival acontece no mesmo mês em que se celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto), data criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para reforçar a luta pelos direitos humanos, a preservação cultural e a autodeterminação dos povos originários.

“O Miss e Mister Indígena é mais do que um concurso, é um ato de reconhecimento, respeito e valorização das raízes que ajudaram a construir Campo Grande. É um momento para que todos nós possamos aprender, celebrar e fortalecer os laços com as culturas que fazem parte da nossa história”, destaca Priscilla Justi, superintendente de Política de Direitos Humanos do município.

 

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

 

