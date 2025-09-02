Brasil é o sexto país que mais cresceu no G20 em 12 meses

Economia brasileira avançou 3,2% em um ano, mas expansão trimestral de 0,4% deixou o país em nono lugar no ranking

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil avançou 3,2% nos últimos 12 meses e colocou o país na sexta posição entre as economias do G20 que já divulgaram seus resultados até junho de 2025. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compilados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda.

No comparativo anual, o Brasil ficou atrás de Índia (6,8%), China (5,2%), Indonésia (5%), Arábia Saudita (3,7%) e Turquia (3,3%). O desempenho superou o de países como Estados Unidos (2,3%), União Europeia (1,5%) e Japão (1,3%). A Alemanha foi a única a registrar queda no período, de 0,1%.

Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, o resultado brasileiro foi mais modesto: alta de 0,4%, o que deixou o país na nona colocação. A Indonésia (4%), os Estados Unidos (3,3%) e a Arábia Saudita (2,1%) lideraram o ranking, enquanto Canadá (-0,4%) e Alemanha (-0,3%) tiveram retração.

O G20 é formado por 19 países, além da União Europeia e da União Africana. O grupo concentra cerca de 85% da economia mundial, responde por mais de 75% do comércio global e reúne dois terços da população do planeta.

*Com informações da Agência Brasil

