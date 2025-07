Mulher é presa com quase 500 porções de drogas após tentar esconder entorpecentes na blusa

Suspeita de 27 anos foi flagrada por policiais durante a madrugada no Jardim Los Angeles, em Campo Grande

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (27), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Com ela, a polícia apreendeu um total de 487 trouxinhas de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita tentou esconder porções de drogas embaixo da blusa ao perceber a aproximação da equipe policial, que realizava rondas na região. A atitude chamou a atenção dos militares, que decidiram abordá-la.

Durante a revista, os policiais encontraram um estojo contendo 83 porções de cocaína. Diante da situação, a equipe foi até a residência da mulher, onde foram localizadas mais 104 porções de maconha e outras 380 de cocaína.

A suspeita foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

