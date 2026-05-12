Massa de ar frio mantém tempo seco e pode provocar geada em cidades do sul de MS nesta terça-feira

A atuação de uma massa de ar frio sobre Mato Grosso do Sul deve provocar queda acentuada nas temperaturas e possibilidade de geada fraca em cidades da região sul do Estado na manhã desta terça-feira (12). Conforme previsão meteorológica, municípios como Ponta Porã, Amambai e Iguatemi estão entre as áreas com maior chance para o fenômeno devido ao avanço do ar polar.

Entre terça-feira (12) e quarta-feira (14), o tempo segue firme em grande parte do Estado, com predomínio de sol, variação de nebulosidade e sem previsão de chuva significativa. As manhãs continuam frias, especialmente nas regiões sul e centro-sul, enquanto as tardes terão elevação gradual das temperaturas.

Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 40% nos próximos dias, índices abaixo do recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). O cenário aumenta o risco de desconfortos respiratórios, irritação nos olhos e desidratação.

A recomendação é reforçar a hidratação, aumentar o consumo de líquidos e utilizar umidificadores ou recipientes com água dentro de casa, principalmente durante os períodos mais secos do dia.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 8°C, com máxima de 23°C. Já em Dourados, os termômetros devem variar entre 7°C e 19°C, com manhã gelada e sensação térmica ainda mais baixa nas primeiras horas do dia.

Em Ponta Porã, a mínima pode chegar a 4°C, enquanto a máxima não deve passar dos 20°C, favorecendo a formação de geada fraca em áreas isoladas. Para Porto Murtinho, a previsão indica mínima de 10°C e máxima de 24°C.

Em Corumbá, os termômetros devem oscilar entre 12°C e 22°C. Na região leste, Três Lagoas terá temperaturas entre 11°C e 25°C. Já em Chapadão do Sul, a previsão aponta mínima de 9°C e máxima de 24°C. Em Coxim, as temperaturas devem variar entre 12°C e 21°C. No norte do Estado, Sonora deve registrar mínima de 13°C e máxima de 24°C.

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