Máquina inteligente “Óleoponto” tem alta adesão e impacto positivo ao meio ambiente

Em 30 dias, iniciativa apoiada pela Águas Guariroba evitou a contaminação de mais de 10 milhões de litros de água

O primeiro mês de operação da máquina inteligente da “Óleoponto” já resultou na coleta de mais de 400 litros de óleo de cozinha usado em Campo Grande, evitando a contaminação de aproximadamente 10,2 milhões de litros de água, volume equivalente a mais de quatro piscinas olímpicas. A iniciativa, que conta com o apoio da Águas Guariroba, reforça o compromisso da concessionária com a preservação dos recursos hídricos e a proteção do sistema de saneamento da Capital.

O projeto permite que a população realize o descarte correto do óleo de cozinha de forma prática e acessível. O equipamento funciona como um caixa eletrônico: a cada 4 litros de óleo usados inseridos, o usuário recebe um cupom que pode ser trocado por 1 litro de óleo novo de marcas parceiras.

O volume coletado entre os dias 20 de março e 19 de abril reforça o engajamento da população e o potencial da iniciativa como solução sustentável para o descarte adequado de óleo de cozinha. O óleo coletado é destinado à produção de biodiesel, o que já evitou a emissão de mais de 730 quilos de CO₂ no período, equivalente à absorção anual de carbono de cerca de 37 árvores adultas.

Para a Águas Guariroba, responsável pelos serviços de água e esgoto em Campo Grande, o resultado representa um avanço concreto na redução de impactos ambientais e operacionais. O descarte inadequado de óleo é um dos principais causadores de obstruções na rede de esgoto e de contaminação do lençol freático, exigindo maior esforço no tratamento e manutenção do sistema.

“Os resultados deste primeiro mês reforçam a importância de iniciativas que aproximam sustentabilidade e praticidade na rotina da população. Para a Águas Guariroba, apoiar projetos como este é ampliar ações que geram benefícios ambientais e contribuem para a eficiência do sistema de saneamento”, pontuou Gabriel Buim, Diretor-Presidente da Águas Guariroba

Desde o início da operação, a adesão da população tem sido crescente, com mais de 100 registros de descarte realizados e participação de moradores de diferentes regiões da cidade. A troca pode ser realizada no próprio atacadista onde o equipamento está instalado, na Avenida Três Barras, 149.

Para Fernando de Souza, a iniciativa chegou para resolver uma dificuldade comum do dia a dia e ainda contribuir com a preservação ambiental.

“Conheci a máquina durante uma visita ao supermercado e achei a iniciativa excelente. Muitas vezes o óleo ficava parado em casa por falta de um local adequado para descartar. Agora ficou muito mais fácil dar a destinação correta. Além disso, sabemos que jogar esse material na natureza contamina bastante, então é uma ação muito importante para o meio ambiente”.

A iniciativa é realizada em parceria com a ADM, a startup Óleoponto e o Grupo Pereira, com apoio institucional da Câmara Municipal e do Governo do Estado.

Compromisso contínuo com a água e o meio ambiente

A atuação da Águas Guariroba em iniciativas voltadas ao descarte correto de óleo de cozinha não é recente. Desde 2011, a concessionária desenvolve o programa De Olho no Óleo, que já contribuiu para a coleta de milhares de litros do resíduo na Capital, evitando impactos na rede de esgoto e no meio ambiente.

Outra iniciativa é o projeto Bolha de Sabão, que alia educação ambiental e impacto social ao incentivar o reaproveitamento do óleo de cozinha na produção de produtos de limpeza. A ação promove a capacitação de mulheres de comunidades da cidade, gerando renda e fortalecendo práticas sustentáveis no dia a dia.

Com o apoio à nova iniciativa da máquina inteligente, a Águas Guariroba amplia essa atuação, integrando tecnologia, engajamento social e parcerias estratégicas para potencializar os resultados em preservação ambiental.

Destaque em saneamento

Responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Campo Grande, a Águas Guariroba integra o grupo Aegea Saneamento, líder no setor privado de saneamento básico no Brasil.

Com atuação em quase 900 cidades de 15 estados, a Aegea atende mais de 39 milhões de pessoas, levando água tratada, coleta e tratamento de esgoto a diferentes regiões do país. No Mato Grosso do Sul, além da Águas Guariroba, o grupo também atua por meio da Ambiental MS Pantanal, ampliando o acesso aos serviços de saneamento no Estado.

Presente de norte a sul do Brasil, a companhia opera nos estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das regiões atendidas.

Com Águas Guariroba

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