Mata do Segredo avança no saneamento e moradores comemoram chegada da rede de esgoto

Comunidade celebra implantação de esgotamento sanitário e destaca impactos diretos na saúde e qualidade de vida
O bairro Mata do Segredo segue avançando na infraestrutura de saneamento com a chegada da rede de esgoto. As obras de implantação do sistema avançam pela região, levando infraestrutura e transformando a rotina de famílias que, até então, dependiam de fossas.
Moradora do bairro há 35 anos, Marta Maidana acompanhou de perto os desafios dessa realidade. Ao longo do tempo, enfrentou inclusive problemas estruturais com a fossa em sua residência, situação que gerava preocupação constante. Agora, com a implantação da rede, a expectativa é de uma mudança significativa no dia a dia.
“Sempre usamos fossa e já tivemos muitos problemas. Nossos vizinhos também, principalmente com o gasto para esvaziar. Com a rede de esgoto, acredito que vai melhorar 100%, principalmente na saúde aqui da região”, destaca.
Em 2024, o país registrou mais de 344 mil internações por doenças relacionadas ao saneamento inadequado, segundo dados do sistema de saúde divulgados pelo Instituto Trata Brasil em 2025. Um cenário que é diferente na capital, que já conta com 94% de rede de coleta de esgoto.
Em Campo Grande, dados de um estudo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), divulgado em 2026, mostram que, com a ampliação do esgotamento sanitário, houve uma redução de cerca de 93% nas internações por doenças diarreicas nas últimas duas décadas.
O contraste entre os cenários reforça que o saneamento básico é um fator determinante para a saúde pública, além de impulsionar a preservação ambiental e o desenvolvimento das regiões atendidas.
Cronograma semanal de obras
Durante a execução das obras, as equipes atuam com planejamento técnico e sinalização adequada para garantir a segurança de moradores e motoristas.
Entre os dias 04 e 08 de maio, a concessionária executa novas frentes de implantação da rede de esgoto em mais de 30 ruas distribuídas em sete bairros de Campo Grande.
Jardim Columbia
- Rua Pindaré
Guanandi II
- Av. Pres. Tancredo Neves
- Rua Guaruva
- Rua Cabedelo
- Rua Caratinga
- Rua Cocal
- Rua Comodoro
- Rua Altamira
Tijuca
- Rua Visconde de Suassuna
- Rua Bartolomeu Mitre
- Rua Paraguaçú
- Rua Culuene
- Rua Xavantes
- Rua Nhambiquara
- Rua Tupacereta
- Rua Bartolomeu Mitre
- Rua Buarque de Macedo
- Av. Conde de Boa Vista
Itamaracá
- Rua Padre Mussa Tuma
- Rua Rio Tigres
- Rua Kama Nakazato
- Rua Dra. Maria de Lurdes Salomão
Estrela Dalva
- Rua das Palmeiras
- Av. Nosso Senhor do Bonfim
- Rua do Dromedário
- Rua Marques de Leão
- Rua do Camelo
- Rua Pinhão
- Rua do Flamingo
- Rua da Cigarra
Vila Eliane
- Rua Nilo Javari Barém
Centenário
- Rua Pe. Julião Urquiza
- Rua Santos Monteiro
Referência no Saneamento
A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.
Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.
Com Águas Guariroba
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