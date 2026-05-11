Mata do Segredo avança no saneamento e moradores comemoram chegada da rede de esgoto

Comunidade celebra implantação de esgotamento sanitário e destaca impactos diretos na saúde e qualidade de vida

O bairro Mata do Segredo segue avançando na infraestrutura de saneamento com a chegada da rede de esgoto. As obras de implantação do sistema avançam pela região, levando infraestrutura e transformando a rotina de famílias que, até então, dependiam de fossas.

Moradora do bairro há 35 anos, Marta Maidana acompanhou de perto os desafios dessa realidade. Ao longo do tempo, enfrentou inclusive problemas estruturais com a fossa em sua residência, situação que gerava preocupação constante. Agora, com a implantação da rede, a expectativa é de uma mudança significativa no dia a dia.

“Sempre usamos fossa e já tivemos muitos problemas. Nossos vizinhos também, principalmente com o gasto para esvaziar. Com a rede de esgoto, acredito que vai melhorar 100%, principalmente na saúde aqui da região”, destaca.

Em 2024, o país registrou mais de 344 mil internações por doenças relacionadas ao saneamento inadequado, segundo dados do sistema de saúde divulgados pelo Instituto Trata Brasil em 2025. Um cenário que é diferente na capital, que já conta com 94% de rede de coleta de esgoto.

Em Campo Grande, dados de um estudo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), divulgado em 2026, mostram que, com a ampliação do esgotamento sanitário, houve uma redução de cerca de 93% nas internações por doenças diarreicas nas últimas duas décadas.

O contraste entre os cenários reforça que o saneamento básico é um fator determinante para a saúde pública, além de impulsionar a preservação ambiental e o desenvolvimento das regiões atendidas.

Cronograma semanal de obras

Durante a execução das obras, as equipes atuam com planejamento técnico e sinalização adequada para garantir a segurança de moradores e motoristas.

Entre os dias 04 e 08 de maio, a concessionária executa novas frentes de implantação da rede de esgoto em mais de 30 ruas distribuídas em sete bairros de Campo Grande.

Jardim Columbia

Rua Pindaré

Guanandi II

Av. Pres. Tancredo Neves

Rua Guaruva

Rua Cabedelo

Rua Caratinga

Rua Cocal

Rua Comodoro

Rua Altamira

Tijuca

Rua Visconde de Suassuna

Rua Bartolomeu Mitre

Rua Paraguaçú

Rua Culuene

Rua Xavantes

Rua Nhambiquara

Rua Tupacereta

Rua Bartolomeu Mitre

Rua Buarque de Macedo

Av. Conde de Boa Vista

Itamaracá

Rua Padre Mussa Tuma

Rua Rio Tigres

Rua Kama Nakazato

Rua Dra. Maria de Lurdes Salomão

Estrela Dalva

Rua das Palmeiras

Av. Nosso Senhor do Bonfim

Rua do Dromedário

Rua Marques de Leão

Rua do Camelo

Rua Pinhão

Rua do Flamingo

Rua da Cigarra

Vila Eliane

Rua Nilo Javari Barém

Centenário

Rua Pe. Julião Urquiza

Rua Santos Monteiro

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

Com Águas Guariroba

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