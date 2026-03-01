Discussão durante bebedeira termina com homem morto a golpes de pá em Campo Grande

Suspeito confessou o assassinato, disse que tinha desavença antiga com a vítima e foi preso pouco depois escondido na casa de um familiar

Na madrugada deste domingo (1º), Roberto Ferreira da Silva, de 38 anos, foi brutalmente assassinado , dentro de uma residência na Rua Lontras, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. A vítima foi atingida várias vezes na cabeça com uma pá de construção e morreu ainda no local, após sofrer ferimentos gravíssimos no crânio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Roberto estava na casa junto com o suspeito e outras pessoas, onde o grupo consumia bebida alcoólica durante a madrugada. Uma testemunha relatou que estava nos fundos do imóvel quando ouviu uma discussão vinda da sala, seguida de barulho de agressão.

Momentos depois, o suspeito entrou no quarto onde a testemunha estava e afirmou, sem demonstrar arrependimento, que havia matado Roberto. Assustada, ela foi até a sala e encontrou a vítima caída no chão, já sem sinais de vida.

Após o crime, o autor pegou um telefone celular, saiu da residência de bicicleta e fugiu. Ele foi localizado pouco tempo depois na casa de um familiar, na Vila Popular, onde acabou preso em flagrante por policiais.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o homicídio e disse que usou uma pá para golpear a vítima na cabeça. Ele contou ainda que tinha uma rixa antiga com Roberto e afirmou que, no ano passado, chegou a ser esfaqueado no peito por ele. Na época, porém, não registrou ocorrência, alegando que os dois haviam resolvido a situação entre si.

Na madrugada deste domingo, após voltarem a beber juntos, uma nova discussão começou e terminou de forma violenta, com o assassinato.

O suspeito foi encaminhado para a Depac Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado. A Polícia Civil investiga o crime.