MS inicia semana com mais de 2,3 mil vagas de emprego; Campo Grande concentra 247 oportunidades

Mato Grosso do Sul começa a semana com 2.352 vagas de emprego abertas por meio da Funtrav (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (1º) em 35 municípios do Estado. Somente em Campo Grande, são ofertadas 247 vagas em diferentes áreas de atuação.

Na Capital, os cargos com maior número de oportunidades são auxiliar de costura, com 20 vagas, servente de obras (16), operador de processo de produção (15) e pedreiro (15). Também há demanda para auxiliar de limpeza (11), retalhador de carne (7), atendente de lojas (6), atendente de lojas e mercados (6) e costureiro na confecção em série (6).

O setor comercial também apresenta diversas oportunidades. Entre elas estão vagas para vendedor interno (5), promotor de vendas especializado (5), operador de vendas (3), consultor de vendas (3) e representante comercial autônomo (1).

Já na área da construção civil e manutenção, o levantamento da Funtrab inclui postos para eletricista, operador de retroescavadeira, serralheiro, jardineiro e auxiliar de manutenção predial.

Alimentação, hotelaria e setor rural também oferecem vagas

No segmento de alimentação e hotelaria, estão disponíveis vagas para cozinheiro industrial (3), atendente de mesa (4), cumim (2), lavador de pratos (2), confeiteiro (1) e camareiro de hotel (1).

O boletim ainda contempla oportunidades para mecânicos, auxiliares técnicos, operadores de telemarketing e profissionais ligados ao setor rural.

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

A Funtrab também disponibiliza 14 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são para funções como auxiliar de limpeza, estoquista, ajudante de carga e descarga, trabalhador de serviços de limpeza e vendedor interno.

Para concorrer, os candidatos devem apresentar laudo médico atualizado.

Estudantes podem disputar vagas de estágio

Quem está cursando o ensino médio ou superior também encontra oportunidades. A fundação oferece cinco vagas de estágio para áreas como atendente de farmácia, atendente de lojas, auxiliar de contabilidade e engenharia civil.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro de Campo Grande, entre 7h30 e 17h, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O atendimento também é realizado nas unidades da Rede Fácil. No Fácil Aero Rancho, o funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30. Já o Fácil Bosque dos Ipês atende das 10h às 13h e das 14h às 18h.

A unidade Fácil Guaicurus permanece com atendimento suspenso por tempo indeterminado.

A Funtrab alerta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, a orientação é que os interessados procurem atendimento o quanto antes para aumentar as chances de contratação.

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