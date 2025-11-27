Instabilidade avança e mantém risco de chuva forte em MS nesta quinta

Dia segue com variação de nuvens, calor e possibilidade de tempestades isoladas em diferentes regiões do Estado

A quinta-feira em Mato Grosso do Sul será marcada por tempo abafado, sol entre nuvens e pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e volumes intensos em pontos isolados. A instabilidade ganha força ao longo do dia, elevando o risco de tempestades principalmente durante a tarde.

As temperaturas continuam elevadas em grande parte do Estado. No sul, cone-sul e região da Grande Dourados, os termômetros oscilam entre 19°C e 20°C nas mínimas, com máximas que variam de 32°C a 34°C. Já no Pantanal e no sudoeste, as manhãs começam mais quentes, com mínimas entre 23°C e 26°C e calor de até 37°C ou 38°C à tarde.

No bolsão, no leste e no norte do Estado, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, enquanto as máximas alcançam de 34°C a 35°C. Em Campo Grande, a previsão indica amanhecer entre 21°C e 23°C e tarde com temperaturas de 33°C a 35°C.

Os ventos predominam do quadrante leste, com intensidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo registrar rajadas superiores a 70 km/h em áreas isoladas, condição que reforça o alerta para tempestades localizadas ao longo do dia.

