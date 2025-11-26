Duas novas Unidades de Saúde vão substituir estruturas precárias em Reserva Indígena

As comunidades indígenas das aldeias Bororó e Jaguapiru, na Reserva Indígena de Dourados, estão prestes a receber um importante reforço na estrutura de atendimento à saúde. Serão iniciadas, nesta sexta-feira (28), as obras de duas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) Tipo III, resultado da articulação técnica e política do deputado federal Geraldo Resende junto ao Ministério da Saúde.

A cerimônia oficial de assinatura da ordem de serviço acontece às 14h, no Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM), na Aldeia Bororó. O evento contará com a presença do deputado Geraldo Resende, do coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), Lindomar Terena, do prefeito de Itaporã, Tiago Carbonaro, além de lideranças indígenas e autoridades regionais ligadas à saúde.

Investimento

Cada uma das unidades, contará com investimento aproximado de R$ 1,5 milhão, totalizando mais de R$ 3 milhões em recursos federais. O prazo previsto para execução das obras é de 11 meses, conforme os dados técnicos disponibilizados pelo Novo PAC.

As novas estruturas substituirão os prédios atuais, considerados precários e sem condições adequadas de atendimento ou de trabalho para os profissionais de saúde.

As UBSI tipo III incluirão consultórios completos, sala de vacinação, farmácia e novos equipamentos, ampliando significativamente o acesso a serviços essenciais como atenção primária, pré-natal, enfermagem, vacinação, entre outros atendimentos fundamentais para as populações Guarani-Kaiowá e Terena.

Compromisso

O início das obras materializa um compromisso firmado em junho de 2023, quando o deputado Geraldo Resende levou à Reserva Indígena uma comitiva de alto nível do Ministério da Saúde. Entre os presentes estavam o coordenador nacional da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) Weibe Tapeba, e o secretário de Atenção Primária à Saúde Nésio Fernandes

Durante a visita técnica, a equipe percorreu estruturas de saúde já existentes nas aldeias e no Hospital Missão Caiuás. Lideranças indígenas apresentaram demandas, e Geraldo Resende reforçou a necessidade urgente de substituição das unidades deterioradas.

Segundo o parlamentar, o diagnóstico feito na época sensibilizou o ministério e abriu caminho para a autorização de construção das novas UBSI:

“Mostrei aos técnicos as condições das unidades existentes, que não permitiam atendimento digno aos usuários nem condições adequadas de trabalho para os profissionais. A construção dessas duas novas UBS é um compromisso que agora se torna realidade”, afirmou Geraldo Resende.

Avanço histórico

As obras representam um marco na ampliação da infraestrutura de saúde indígena na região, que concentra uma das maiores populações indígenas vivendo em área urbana do país.

A implantação das UBSI integra o conjunto de investimentos do Governo Federal por meio do Novo PAC – Desenvolvimento e Sustentabilidade, com participação da SESAI, do DSEI-MS e do Ministério da Saúde.

Para Geraldo Resende, o momento simboliza um avanço estruturante: “É mais um passo importante para garantir atendimento digno, humanizado e próximo das comunidades indígenas, fortalecendo o SUS e respeitando as especificidades culturais dessas populações.”

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.