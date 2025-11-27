Procurando emprego? Funsat oferece 1.299 vagas, com oportunidades também de treinamento remunerado

Chances de emprego para 154 profissões, em recrutamentos de 178 empresas de Campo Grande, são promovidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) nesta quinta-feira (27). Na Agência de Intermediação da entidade, um total de 1.299 vagas são anunciadas na data.

As oportunidades, no entanto, são destinadas apenas a credenciados com perfil atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego). Na plataforma, a Fundação registra buscas na Capital por interessados em trabalhar como assistente administrativo (2 postos), assistente de vendas (4 postos), atendente de lanchonete (34 postos), atendente de lojas e mercados (42 postos), auxiliar de cozinha (18 postos), desossador (3 postos) e ainda oito vagas de lavador de ônibus.

Voltadas à captação para treinamento remunerado, são 921 vagas. A lista engloba procura por ajudante de obras (2 postos), auxiliar de armazenamento (5 postos), auxiliar de limpeza (79 postos), frentista (9 postos), leiturista (3 postos), motorista de ônibus urbano (10 postos) e também 94 vagas de repositor de mercadorias.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com exclusividade em nove vagas para três funções: empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (2) e duas vagas para auxiliar administrativo. As colocações podem ser consultadas no Guichê 1, no piso térreo do prédio do órgão.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Faça uma visita das 7h às 16h e saiba mais sobre os recrutamentos. Acompanhe também as novidades da pasta nas redes sociais: no Instagram, @funsat.cg, e no Facebook, buscando por “Funsatcampograndems”.

