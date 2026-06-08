Visitante entra em trabalho de parto e bebê nasce em Penitenciaria de Dourados

Na manha desta segunda-feira (08), foi divulgada imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que uma visitante entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro da PED (Penitenciária Estadual de Dourados). O nascimento aconteceu na tarde de sábado (6), antes da chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).