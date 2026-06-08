Visitante entra em trabalho de parto e bebê nasce em Penitenciaria de Dourados

Na manha desta segunda-feira (08), foi divulgada imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que uma visitante entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro da PED (Penitenciária Estadual de Dourados). O nascimento aconteceu na tarde de sábado (6), antes da chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
No vídeo a gestante aparece sendo amparada por servidoras enquanto recebe atendimento emergencial. Em poucos minutos, o parto acontece no próprio local. A mulher havia acabado de concluir uma visita quando a bolsa gestacional rompeu.
Uma cadeira de rodas foi utilizada para auxiliar o deslocamento da visitante até a área da portaria principal. No entanto, o trabalho de parto avançou rapidamente e não houve tempo para aguardar a chegada da equipe médica.
Diante da situação, policiais penais femininas que estavam de plantão realizaram o parto de forma emergencial dentro da unidade prisional. Após o nascimento, mãe e filho receberam os primeiros cuidados e posteriormente foram encaminhadas para uma unidade hospitalar de Dourados
Com informações do G1
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