Inmet emite alerta de tempestade para 16 cidades de Mato Grosso do Sul

Aviso aponta risco de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo até quarta-feira (15)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para 16 municípios no sul do Estado. O aviso teve início às 12h desta terça-feira (14) e segue válido até as 12h de quarta-feira (15).

De acordo com o órgão, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h. Há também possibilidade de queda de granizo nas regiões atingidas.

O alerta abrange os municípios de Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

Apesar do volume de chuva e das rajadas de vento, o Inmet avalia que o risco de ocorrências mais graves é baixo. Ainda assim, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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