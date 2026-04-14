Assistência social discute correção de distorções na carreira em reunião com o governo

A correção de distorções nas promoções da carreira da assistência social entrou na pauta de reunião realizada nesta terça-feira (14) com o governo do Estado. O encontro foi articulado pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar pela Valorização dos Trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), e reuniu representantes da categoria com o secretário de Administração, Roberto Gurgel.

Durante a reunião, o secretário se comprometeu a realizar um levantamento das distorções existentes nas promoções por letras dentro da carreira e analisar progressões previstas em lei. O objetivo é identificar situações em que servidores permanecem por longos períodos na mesma classificação funcional e organizar os procedimentos administrativos necessários para avaliação dos casos.

A Frente Parlamentar também solicitou a criação de um Grupo de Trabalho destinado a elaborar estudos técnicos e apresentar propostas de reordenamento da carreira dos servidores da assistência social. A proposta é reunir dados técnicos e subsidiar a análise da estrutura da carreira no âmbito do SUAS.

Segundo representantes da categoria, Mato Grosso do Sul tem se destacado na execução da política de assistência social. O estado já sediou encontros técnicos e atividades nacionais do SUAS voltadas ao intercâmbio de experiências entre gestores e profissionais da área.

Renato Câmara afirmou que a reunião estabeleceu encaminhamentos importantes para avançar na pauta dos servidores.

“Conseguimos garantir o compromisso do governo de levantar as distorções nas promoções da carreira e abrir o debate técnico sobre o reordenamento da estrutura da assistência social. Esse é um passo importante para dar mais justiça à trajetória funcional desses servidores”, disse o deputado.

Também nesta manhã, Renato Câmara participou de reunião com representantes da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS). No encontro, foram discutidas demandas relacionadas à carreira dos servidores do setor, como correções na estrutura funcional e análise da remuneração da categoria. A agenda integra as articulações do parlamentar com diferentes áreas do governo para tratar de pautas funcionais de servidores estaduais.

Na reunião sobre a assistência social, Roberto Gurgel esteve acompanhado da SUGED (superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas), Lea Maria de Souza Ribeiro.

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