Mulheres se reúnem em roda de conversa para discutir proteção social e rede de apoio

Encontro realizado no último sábado (28) contou com presença de psicólogas, assistentes sociais, Conselho Tutelar e representantes da Promotoria de Justiça

Cerca de 50 mulheres participaram, no sábado (28), de uma roda de conversa promovida pela Associação de Moradores do bairro Novo Minas Gerais, em Campo Grande. A atividade reuniu lideranças comunitárias e profissionais da saúde e da assistência social para discutir temas como evasão escolar, abandono familiar, violência doméstica e fortalecimento da rede de apoio. A ação foi coordenada pela Iracy Martins de Lima, presidente da Associação de Moradores do Bairro.

A iniciativa, chamada “Vozes da Comunidade”, teve falas de representantes do Conselho Tutelar, da Promotoria de Justiça, psicólogas e assistentes sociais. O foco foi orientar a comunidade sobre os canais de denúncia e a importância de dividir responsabilidades entre escola, família e poder público.

De acordo com relatos, uma promotora destacou que pais e mães não podem transferir à escola o papel de educar os filhos. A advogada e assistente social Ana Arminda também participou do encontro, apresentando um projeto voltado ao empreendedorismo feminino e geração de renda. Idosos também participaram do evento, em alusão ao Junho Prata, campanha de valorização da pessoa idosa.

O evento contou ainda com a presença da jornalista Marinalva Pereira, que também desenvolve ações sociais pela Associação Morena Campo Grande, vinculada à rádio comunitária 106,3 FM. A entidade oferece cursos gratuitos com apoio da SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

