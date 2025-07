Peru, Jordânia e Hong Kong retomam importações de carne de frango do Brasil

Três novos países retiram restrições após controle de caso isolado de gripe aviária no RS; China e UE ainda mantêm bloqueio total

As exportações de carne de frango do Brasil ganharam novo fôlego com a retirada de restrições por parte de Peru, Jordânia e Hong Kong, segundo informou nesta quarta-feira (16) o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ao todo, 30 países já liberaram totalmente as compras do produto brasileiro, que havia enfrentado sanções comerciais após a confirmação de um caso de gripe aviária em maio.

O único foco registrado em granja comercial no país ocorreu em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Desde então, medidas sanitárias foram adotadas e, em 18 de junho, o Brasil se declarou livre da gripe aviária, após o período de 28 dias sem novos casos e a completa desinfecção da propriedade afetada.

Além das liberações, o Kuwait decidiu reduzir as restrições à carne de frango proveniente do estado gaúcho e do município de Montenegro. Por outro lado, China, União Europeia, Canadá, Chile e outros cinco países continuam com as importações suspensas. Vinte e dois países mantêm restrições parciais, limitadas a regiões específicas, como o próprio Rio Grande do Sul.

A influenza aviária afeta principalmente aves, mas também já foi detectada em mamíferos como bovinos. A transmissão ocorre por contato com animais doentes ou ambientes contaminados. Apesar da preocupação sanitária, a doença é rara em humanos e, de acordo com o Ministério da Agricultura, carnes e ovos podem ser consumidos com segurança, desde que bem cozidos.

*Com informações da Agência Brasil

