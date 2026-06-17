Frio intenso exige cuidados especiais com cães e gatos em MS

Veja os principais cuidados para proteger cães e gatos dos riscos provocados pelas baixas temperaturas

A chegada de uma forte massa de ar polar a Mato Grosso do Sul não exige cuidados apenas com as pessoas. Cães e gatos também podem sofrer com as baixas temperaturas, principalmente filhotes, idosos e animais de pelagem curta.

Com a previsão de mínimas abaixo de 10°C em diversas regiões do Estado e sensação térmica ainda menor em alguns municípios, especialistas recomendam atenção redobrada para garantir o bem-estar dos pets durante o inverno.

Mantenha os animais protegidos do frio

A principal orientação é evitar que cães e gatos permaneçam expostos ao frio por longos períodos. Sempre que possível, os animais devem permanecer em ambientes protegidos do vento, da chuva e da umidade.

Os locais de descanso precisam ser quentes, secos e afastados do chão frio. Camas, mantas e cobertores ajudam a manter a temperatura corporal dos pets, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

Gatos devem ficar dentro de casa

Os gatos são particularmente vulneráveis durante os períodos de frio intenso. Além do risco de doenças e acidentes, muitos procuram abrigo em locais perigosos, como motores de veículos.

Por isso, antes de ligar o carro pela manhã, é recomendado bater levemente no capô para verificar se algum animal está escondido no compartimento do motor.

Cães merecem atenção durante os passeios

Em dias de chuva, vento forte ou temperaturas muito baixas, os passeios devem ser mais curtos. Após voltar para casa, é importante secar completamente o animal, principalmente as patas e a região da barriga.

A umidade prolongada pode provocar irritações na pele e aumentar o desconforto térmico.

Para cães de pequeno porte, idosos ou de pelagem curta, roupas apropriadas para pets podem ajudar a manter o corpo aquecido durante os períodos mais frios.

Nunca deixe animais dentro do carro

Embora seja uma recomendação frequentemente associada ao verão, ela também vale para o inverno. Em temperaturas baixas, o interior dos veículos pode funcionar como uma câmara fria, colocando a vida dos animais em risco.

Alimentação e hidratação

Animais que passam mais tempo ao ar livre costumam gastar mais energia para manter a temperatura corporal. Por isso, podem necessitar de reforço alimentar, sempre com orientação veterinária.

A hidratação também continua sendo essencial durante o inverno. Mesmo com o frio, cães e gatos precisam ter acesso constante à água limpa e fresca.

Atenção redobrada com filhotes e animais idosos

Filhotes, animais idosos e pets com problemas de saúde são os mais sensíveis às baixas temperaturas. Tremores, apatia, sonolência excessiva e dificuldade para se movimentar podem indicar que o animal está sofrendo com o frio.

Nesses casos, a recomendação é procurar orientação veterinária o mais rápido possível.

Com a previsão de frio intenso nos próximos dias, garantir abrigo adequado, alimentação equilibrada e proteção contra chuva e vento pode fazer toda a diferença para a saúde e o conforto dos animais de estimação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram